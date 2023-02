Tres años sin justicia: un recuento del caso del tiroteo de Walmart en El Paso

Han pasado casi tres años desde que Patrick Wood Crusius, acusado de matar a 23 personas y herir a otras tantas, se declaró como ‘no culpable’ en lo que fue su primera audiencia pública el 10 de octubre de 2019.

Frente a las familias de víctimas mortales y los sobrevivientes del ataque armado del pasado sábado 3 de agosto en un Walmart de El Paso, Crusius renunció hace dos años a la lectura de su acusación y se declaró no culpable. La audiencia completa duró menos de tres minutos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

“Señor, usted ha sido acusado por homicidio capital por el asesinato de múltiples personas”, dijo el juez Medrano.

El acusado en todo momento asistía con la cabeza en señal de entendimiento, sin embargo, luego de que el juez le cuestionara: “¿cómo se declara ante estos cargos, culpable o no culpable?, Crusius expresó “Not guilty” (no culpable).

De acuerdo con el parte policiaco, el día de la masacre Crusius huyó de la escena del tiroteo en su auto pero se entregó a las autoridades menos de una hora después. En su declaración dijo: “Yo soy el tirador”, lo cual contrasta con sus palabras en la corte.

Mark Stevens y Joe Spencer, abogados defensores de Patrick Wood Cruisus, pidieron a los medios de comunicación y a la comunidad en general ‘tener una mente abierta para escuchar ambos lados de la historia’.

“Buscamos la oportunidad de tratar este caso en la Corte y dejar que todo sea contado, les pedimos que tengan una mente abierta para escuchar las dos partes de la historia”, expresó a los medios en ese entonces, el abogado Stevens.

“La gente que no es de aquí o que no sabe exactamente lo que pasó, la que no conoce este lugar piensan que esto pasará. Pero lo que se hace en corte es diferente. Siempre hay dos partes en cada historia y nos aseguraremos de que la historia de Patrick Wood Crusius sea contada”, expresó Stevens.

“La comunidad de El Paso necesita un cierre. Y la manera más rápida para cerrar y sanar no es a través de buscar la pena de muerta”, dijo por su parte, Spencer.

Marcó a El Paso Strong

El 3 de agosto de 2019 un tiroteo masivo ocurrido la tienda de autoservicios Walmart ubicada cerca del Centro Comercial Cielo Vista, resultó en la muerte 23 personas manos de Patrick Crusius.

Según las autoridades, Crusius condujo por más de nueve horas desde su residencia en Allen, Texas, para luego llegar al estacionamiento de la tienda ya disparar un arma AK-47 -conocida como 'cuerno de chivo'- y continuar su objetivo mortal al interior del supermercado.

El tiroteo se informó a las 10:39 a.m. pero la policía llegó al lugar seis minutos después. El sospechoso, identificado por múltiples fuentes conducía un vehículo gris, según la conversación del escáner policial.

Aproximadamente a las 12:40 pm., El tráfico del escáner indicó que la Policía había recuperado el arma y el automóvil del sospechoso.

Tras el ataque Crusius fue detenido sin resistencia por elementos el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) y acusado de asesinato capital a raíz del incidente.

Buscan su muerte

A pesar de que el mes pasado, se dio a conocer que el Gobierno de Estados Unidos no buscara la pena de muerte para Crusius, el Fiscal de Distrito Bill D. Hicks dijo en una conferencia que el estado de Texas sí lo hará pese a la desición federal.

Sin embargo, Hicks dio a conocer que aún no existe una fecha para el juicio estatal y aseguró que podría ser en 2024 o 2025.