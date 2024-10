El Paso: se detective por un día y gana premios decifrando los secretos en este evento gratuito

EL PASO, Texas — Asume el papel de un detective y desentraña los escalofriantes secretos detrás de la misteriosa muerte de Evelyn Harrington en el último evento interactivo del Distrito de Administración del Centro de El Paso, Deceit in Downtown El Paso.

Este misterio de asesinato gratuito de un mes de duración comienza el viernes 4 de octubre y se extiende hasta el 1 de noviembre de 2024.

Los participantes comenzarán su investigación en San Jacinto Plaza, comenzando en el quiosco en la esquina de las calles Main y Oregon. Un código QR en el lugar iniciará el juego, enviando a los jugadores a un emocionante viaje por el centro de El Paso, siguiendo pistas y conociendo a personajes que tienen información clave sobre el caso.

A medida que exploras, descubrirás secretos, reunirás pruebas y, en última instancia, intentarás resolver el misterio de quién mató a Evelyn Harrington. En cada ubicación, los jugadores recibirán una nueva pista o código para desbloquear la siguiente parte de la historia. Una vez que hayas visitado todas las ubicaciones, se te pedirá que envíes tu respuesta a quién crees que es el asesino.

Si logras descifrar el caso, participarás en un sorteo de emocionantes premios, que incluyen unabolsa de mano y un gorro de Lost In El Paso, certificados de regalo para Blush Spa y Weso Steakhouse, y boletos para The Haunted Houses of Terror, proporcionados por KLAQ.

Para tener más oportunidades de ganar, vístete con tu mejor atuendo de la década de 1920 y etiqueta al Distrito de Administración del Centro de El Paso en las redes sociales en @downtownelpaso, o envía tu foto por correo electrónico a LDiaz@elpasodmd.org. ¡Esto te hará ganar dos entradas para el sorteo!

"Este misterio interactivo de asesinato, Deceit in Downtown El Paso, es una manera perfecta para que los participantes no solo se involucren con nuestra comunidad, sino que también se sumerjan en una historia emocionante", dijo Lupe Díaz, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones del Distrito de Administración del Centro de El Paso. "Estamos emocionados de ver quién puede armar el rompecabezas y resolver el crimen".

El misterio del asesinato del Engaño en el Centro de El Paso se llevará a cabo del 4 de octubre al 1 de noviembre, y los participantes podrán jugar a su propio ritmo durante todo el mes.