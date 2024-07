Viajeros ya pueden cruzar tomate y chile, pero sin semilla: CBP

EL PASO, Texas- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) implementó un cambio reciente que permitirá a los viajeros ingresar a Estados Unidos con chile y tomate para uso personal.

A partir del 17 de junio de 2024, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) modificó las restricciones para la importación de tomate (Solanum lycopersicum) y chile (Capsicum spp.).

La Orden Federal DA-2024-21 reemplaza a la Orden Federal DA-2020-12.

El cambio se produce después de que el USDA, APHIS emitiera una nueva Orden Federal que permite a los viajeros traer ciertas frutas para consumo personal a los Estados Unidos.

Los requisitos relacionados con el material vegetal propagativo (semillas) enumerados en la Orden Federal DA-2020-12 permanecen sin cambios.

Para salvaguardar la agricultura estadounidense contra la introducción del virus del fruto rugoso pardo del tomate (ToBRFV), el APHIS mantiene restricciones para la importación de material propagativo de plantas de tomate y pimiento, como plantas destinadas a plantar, partes y esquejes de plantas, y semillas, ya que las semillas considerada una vía de alto riesgo para la introducción de virus como ToBRFV.

El APHIS modificó las restricciones para la importación de tomates y pimientos cuando concluyó que la fruta fresca para consumo es una vía poco probable para la introducción del virus en las áreas de producción de tomates y pimientos.

El APHIS concluyó que el material vegetal propagativo, incluidas las semillas, sigue siendo un riesgo. Puede encontrar más información en la Orden Federal ToBRFV actual en el sitio web del USDA .

Las frutas y verduras importadas todavía están sujetas a la inspección de la CBP en los puertos de entrada. Los viajeros deben declarar todos los productos agrícolas al llegar a un puerto de entrada de EE. UU. para evitar demoras y sanciones civiles por no declarar los productos agrícolas.

Puede encontrar más información en la página web Know Before You Go de CBP .