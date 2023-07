Reportan cifras históricas de inversión de la industria del cine en Nuevo México

SANTA FE - La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, informó que los gastos de producción de la industria del cine en el estado, superaron los $2,200 millones en los últimos tres años fiscales y que los salarios de sus empleados, ahora mismo están en cifras récord.

“Las inversiones en Nuevo México por parte de la industria del cine y los medios están generando salarios más altos y creando impactos económicos positivos en cascada en comunidades grandes y pequeñas en todo el estado. Nuestros esfuerzos continuos para generar una industria cinematográfica próspera y sólida significa más dinero en los bolsillos de las familias y empresas de Nuevo México”, declaró Lujan Grisham en un comunicado.

Según los datos de la Oficina de Cine de Nuevo México, la industria de cine gastó más de $794 millones en el estado desde el 1 de julio de 2022, hasta el 30 de junio de este año.

No solo eso, datos también revelaron que los salarios promedios por hora de los trabajadores de la industria, aumentaron a $35.51 en el último año, reflejando un aumento del 21%.

Asimismo, también se informó que las comunidades de Nuevo México fuera del Corredor Albuquerque/Santa Fe experimentaron un aumento del 150% en el gasto directo de la industria que subió de $6.5 millones en el año fiscal 2021 a $16.5 millones en el año fiscal 2023.

“Ahora debemos aprovechar este impulso e invertir en nuestra fuerza laboral para que los nuevomexicanos puedan aprovechar estas oportunidades, aprender nuevas habilidades y continuar prosperando”, argumentó Alicia Keyes, exsecretaria del Departamento de Desarrollo Económico.

Las producciones basadas en Nuevo México incluyen la franquicia "The Loud House" de Nickelodeon, la reinvención sin título de Walt Disney Pictures de "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day", la próxima serie de Netflix "American Primeval" y la película "Rez Ball". “Outer Range” de Amazon Studio que regresó para su segunda temporada, y la segunda temporada de “Dark Winds” de AMC, que se estrena el 30 de julio.