Organizan segundo evento anual de recompra de armas anónimo en El Paso

EL PASO, Texas — El condado de El Paso organizará el segundo evento anual de recompra de armas de la comunidad, de un día y 100 % anónimo.

La cita es el próximo sábado 21 de septiembre de 2024, en el Coliseo del condado de El Paso, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. en el Coliseo del condado de El Paso, ubicado en 4100 E. Paisano Drive, El Paso, Texas.

Cualquiera puede participar y entregar voluntariamente hasta diez armas de fuego no deseadas por tarjetas de regalo prepagas, sin necesidad de identificación y sin hacer preguntas.

El condado de El Paso, en asociación con las oficinas del fiscal del condado de El Paso y del alguacil del condado de El Paso, ofrece al público dinero en forma de tarjetas de regalo prepagas Mastercard a cambio de sus armas de fuego no deseadas.

También se aceptarán armas de fuego y municiones que no funcionen. Sin embargo, no se reembolsarán las municiones y no se aceptarán armas fantasma durante este evento.

La primera recompra de armas del condado de El Paso celebrada en Ascarate Park el 28 de octubre de 2023 tuvo una respuesta abrumadora. Docenas de vehículos se alinearon antes del inicio del evento, lo que resultó en la recolección voluntaria de casi quinientas armas y se pagaron a los participantes un total de $60,000 en tarjetas de regalo. Debido al éxito del primer evento de recompra de armas, el condado de El Paso está aumentando la cantidad de tarjetas de regalo para la iniciativa de recompra de armas de este año.

“La participación de la comunidad superó todas nuestras expectativas”, dijo Carlos León, comisionado del condado de El Paso, distrito 1. “Debido a la recuperación de estas armas, nunca podrán ser robadas ni utilizadas en un delito. Cualquier arma que entre es una victoria para mantener segura a nuestra comunidad”.

El programa tiene como objetivo trabajar con el público y la policía local para mantener las armas de fuego no deseadas pueden evitar que caigan en manos equivocadas, evitar lesiones o que un ser querido acabe con su vida.

El comisionado Leon continuó diciendo: “Nuestros eventos de recompra de armas ayudan a los propietarios de armas y a sus familiares a deshacerse de las armas no deseadas y no aseguradas para ayudar a reducir los incidentes relacionados con armas en la escuela, reducir el riesgo de tiroteos involuntarios y evitar que las armas caigan en manos equivocadas, como niños, personas que pueden estar enfrentando una crisis de salud mental, personas con demencia, perpetradores de violencia doméstica y delincuentes”.

Todas las armas que se entreguen serán destruidas de acuerdo con las pautas federales y del condado. El monto de recompra y las armas de fuego aceptadas incluyen lo siguiente: