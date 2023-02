Invitan a nueva exposición en el Museo de Arte de El Paso

EL PASO, Texas - El Museo de Arte de la Ciudad de El Paso (EPMA) invita al público a visitar su exposición más reciente, There is a Woman in Every Color: Black Woman in Art, a partir del 3 de febrero.

Después de su tan anunciada presentación en el Bowdoin College Museum of Art (BCMA) en Brunswick, Maine, en el otoño de 2021, la exposición hará su segunda parada de gira en EPMA.

There is a Woman in Every Color examina la representación de las mujeres negras en los Estados Unidos durante los últimos dos siglos. Con más de 40 obras de arte de la colección BCMA, la muestra confrontará la historia de la marginación y hará visible la presencia de las mujeres de color en la historia del arte estadounidense y está inspirada en el trabajo de la artista afroamericana Elizabeth Catlett, There is a Woman in Every Color, 1975.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con el Museo de Arte de El Paso en este proyecto", dijeron los codirectores del Museo de Arte de Bowdoin College, Anne Collins Goodyear y Frank Goodyear.

"El Paso tiene una larga y orgullosa tradición artística, y esperamos compartir esta importante exposición con los amantes del arte en el suroeste".

La exposición se articula en torno a cinco secciones temáticas: retrato, historias documentadas, trabajo, exploración artística e influencia de la literatura. La exposición contará con obras de varios artistas importantes del siglo 20 y 21, incluyendo Emma Amos, Elizabeth Catlett, Alma Thomas, Carrie Mae Weems, Betye Saar, Faith Ringgold, Barbara Chase-Riboud, Kara Walker, Mickalene Thomas, LaToya Ruby Frazier y Nyeema Morgan. Apoyando estas obras habrá una selección de obras de arte del siglo 19 que destacan la continuidad de la experiencia de las mujeres negras en Estados Unidos.

"Estoy profundamente agradecida por las respuestas de la comunidad que he recibido sobre la exposición hasta ahora", dijo la curadora Elizabeth S. Humphrey. "Estoy emocionado de que la gente en El Paso se involucre con la exposición y espero ver qué resuena".

La exposición irá acompañada de actos complementarios:

Taller con el Centro de Estudios Afrofuturistas + Artistas Locales de 5 p.m. a 7 p.m. Jueves 23 de febrero

Taller de Guerrilla Girls de 5 p.m. a 7 p.m. Viernes 10 de marzo

Tour por la galería + Taller universitario con la curadora Elizabeth S. Humphrey desde el mediodía hasta las 4 p.m. Sábado, 29 de abril

Panel de discusión: Mujeres en el arte a las 2 p.m. Viernes, 5 de mayo

Hay una mujer en todos los colores: mujeres negras en el arte está organizado por el Bowdoin College Museum of Art y curado por Elizabeth S. Humphrey (Bowdoin Class of 2014), la ex asistente curatorial y gerente de programas estudiantiles.

Este recorrido por una versión ligeramente condensada de la exposición cuenta con el apoyo de la Art Bridges Foundation, que se dedica a ampliar el acceso al arte estadounidense en todo el país.

La Fundación Mellon, la Comisión de Artes de Texas, la Fundación del Museo de Arte de El Paso y el Departamento de Museos y Asuntos Culturales de El Paso brindan apoyo adicional. Para obtener más información sobre el Museo de Arte de El Paso, visite www.epma.art.