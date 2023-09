Alcalde compra 5,000 boletos para el partido de fútbol de UTEP contra UNLV

EL PASO, Texas- El alcalde de la Ciudad de El Paso, Oscar Leeser, dio a conocer la compra personalmente 5,000 boletos para ofrecerlos a los empleados de la ciudad, el Departamento de Agua de El Paso, el Departamento de Policía, el Departamento de Bomberos y la Oficina del Sheriff.

El partido de fútbol de UTEP contra UNLV se llevará a cabo el 23 de septiembre.

Según Leeser, la acción es para apoyar la campaña “Sell Out the Sun Bowl” de UTEP Athletics y agradecer a los empleados por su arduo trabajo y dedicación.

El año pasado, la campaña “Sun Bowl Sell Out” de UTEP Athletics fue un éxito y, por primera vez en 14 años, agotamos las entradas para el Sun Bowl, uniendo a los fanáticos de Miner en una vibrante muestra de apoyo a nuestro equipo.

De cara al 23 de septiembre, los Mineros se enfrentarán a la UNLV, y el objetivo de UTEP Athletics es el mismo que el año pasado: ¡Vender el Sun Bowl! Estamos emocionados de mejorar la experiencia de Sun Bowl Sell Out al presentar “915 Hero's Night”, un tributo a los héroes de nuestra comunidad: nuestros militares, bomberos, oficiales de policía, profesionales médicos y muchos más.

El alcalde Leeser declaró: “UTEP es una parte muy importante de esta comunidad. Siempre he apoyado a UTEP Athletics y estoy encantado de poder apoyar su campaña “Sell Out the Sun Bowl” y al mismo tiempo brindarles a nuestros trabajadores empleados de la ciudad la oportunidad de pasar una agradable velada con sus familias en el hermoso estadio Sun Bowl. . Hacerlo durante la Noche de los Héroes del 915 es especialmente significativo”.

El director atlético de UTEP, Jim Senter, dijo: “El alcalde Leeser ha sido un socio increíble de UTEP Athletics. Su generosa compra nos coloca en el buen camino para agotar las entradas del Sun Bowl para nuestra Noche de Héroes del 915 y no podríamos estar más felices”.

Los boletos estarán disponibles por orden de llegada. Los empleados pueden recibir hasta 6 boletos por individuo.

Los boletos estarán disponibles para retiro en la Alcaldía de 9 am a 5:00 pm a partir del lunes.

El alcalde Leeser añadió: “¡Estoy listo para jugar al fútbol! ¡Vamos mineros!