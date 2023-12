Quién es Manuel Rocha, el exembajador estadounidense acusado de espiar para Cuba

Víctor Manuel Rocha, el exembajador de Estados Unidos acusado de ser un espía encubierto de los servicios de inteligencia de Cuba, es un diplomático de carrera que sirvió en la Sección de Intereses de EEUU en la isla.

Rocha, de 73 años, era el subdirector en La Habana cuando EEUU carecía de relaciones diplomáticas plenas con el gobierno comunista de Fidel Castro, según un perfil archivado en el sitio web del Departamento de Estado.

Se dice que Rocha, que vive en Miami, ha participado en "actividades clandestinas" para Cuba desde al menos 1981, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. Los documentos judiciales lo acusan de reunirse con agentes de inteligencia cubanos y de proporcionar información falsa a funcionarios del gobierno estadounidense sobre sus viajes y contactos.

“Alegamos que durante más de 40 años, Víctor Manuel Rocha sirvió como agente del gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del gobierno de Estados Unidos que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos. ", dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado.

UNA LARGA CARRERA DIPLOMÁTICA EN LATINOAMÉRICA

Rocha prestó juramento como embajador de EEUU en Bolivia en 2000 y permaneció en el cargo hasta 2002. Desde 1997 hasta su nombramiento en Bolivia, fue encargado de negocios y jefe adjunto de misión en la Embajada de EEUU en Buenos Aires, Argentina.

Además de su trabajo en La Habana, fue director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington DC, jefe adjunto de misión en la Embajada de EEUU en Santo Domingo, República Dominicana, y consejero político adjunto para la Embajada de EEUU en Ciudad de México.

Comenzó su carrera en el Departamento de Estado como funcionario administrativo para Honduras en 1981. Luego fue nombrado funcionario político de la Embajada de EEUU en Santo Domingo, oficial de vigilancia en el Centro de Operaciones del Departamento de Estado, cónsul de Asuntos Políticos y Económicos para el Consulado de EEUU en Florencia, Italia, y oficial político-militar de la Embajada de EEUU en Tegucigalpa, Honduras.

ROCHA NACIÓ EN COLOMBIA

Rocha, un ciudadano estadounidense naturalizado originario de Colombia, se graduó en 1973 en la Universidad de Yale. Recibió una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard en 1976 y una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de Georgetown en 1978.

El Departamento de Justicia alega que sus vínculos con los servicios de inteligencia de Cuba comenzaron en 1981, cuando se unió al Departamento de Estado, y continuaron después de que dejó el gobierno federal.

Después de que terminó su empleo en el Departamento de Estado, Rocha participó en otros actos destinados a apoyar a los servicios de inteligencia de Cuba, alega el Departamento de Justicia. Desde alrededor de 2006 hasta alrededor de 2012, Rocha fue asesor del Comandante del Comando Sur de EUU, un comando conjunto del ejército estadounidense cuya área de responsabilidad incluye a Cuba.

Su esposa colgó el teléfono cuando la agencia The Associated Press la contactó. Un bufete de abogados donde trabajó anteriormente le dijo a la AP que no estaba representando a Rocha en el caso.