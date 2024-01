El secretario de Defensa está hospitalizado; ¿a qué procedimiento médico se sometió?

WASHINGTON DC - El secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, permanece hospitalizado tras someterse a un procedimiento médico, pero está operativo en su cargo y sostuvo el sábado una conversación con el presidente Joe Biden, informó el domingo su secretario de Prensa, el mayor general Pat Ryder.

Ryder ofreció este primer reporte un día después de que Austin, de 70 años, informara sobre su hospitalización y se hiciera responsable de no haberlo hecho antes en medio de versiones de prensa que incluso señalan que tardó varios días en informarlo al presidente Biden.

El secretario de Defensa "permanece hospitalizado en el centro médico militar nacional Walter Reed, pero se está recuperando bien", detalló Ryder.

Ni el secretario Austin ni su secretario de prensa han ofrecido detalles sobre la clase de procedimiento médico al que se sometió el alto funcionario, ni el día en el que se llevó a cabo.

"Si bien no tenemos una fecha específica para su salida en este momento, continuaremos brindando actualizaciones sobre el estado del secretario a medida que estén disponibles", indicó Ryder.

Agregó que Austin ha estado en contacto con la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks; el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general CQ Brown Jr., y su personal superior.

DUDAS Y POLÉMICA POR LA HOSPITALIZACIÓN

El hecho de que el Pentágono no informó sobre la hospitalización de Austin refleja una impactante falta de transparencia sobre su enfermedad, su gravedad y cuándo podrá ser dado de alta. Tanta discreción, en un momento en que Estados Unidos enfrenta una serie de crisis de seguridad nacional, va en contra de la práctica habitual en lo que refiere al presidente y otros altos funcionarios y miembros del gabinete, publicó The Associated Press.

La subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks no fue notificada sino hasta el jueves que Austin se encontraba hospitalizado desde el 1 de enero, dijo un alto funcionario de defensa. Una vez que se le dio aviso, Hicks comenzó a preparar comunicados para enviar al Congreso e hizo planes para regresar a Washington, informó el funcionario.

Hicks estaba de licencia en Puerto Rico, pero contaba con equipo de comunicación para permanecer en contacto y para el martes ya le habían asignado tareas a nivel de secretaría.

El Pentágono no indicó si el martes se le explicó a Hicks sobre el motivo por el cual asumiría algunas de las responsabilidades de Austin, pero las transferencias temporales de autoridad no son algo nuevo y el funcionario señaló que no es inusual que ocurran sin una explicación detallada. Hicks decidió no regresar después de que se le informó que Austin retomaría el control absoluto el viernes. El funcionario habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado para dar detalles sobre la transferencia de facultades.

A Biden tampoco se le notificó sobre la hospitalización de Austin sino hasta el jueves, cuando fue informado por el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, según tres personas al tanto de la hospitalización que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizadas para tocar el tema de manera pública.

EL COMUNICADO DE AUSTIN

Tras asumir el sábado la responsabilidad por la falta de comunicación, el secretario de Defensa se comprometió a través de un comunicado a ser más transparente con la información sobre su estado de salud.

"Este fue mi procedimiento médico y asumo toda la responsabilidad por mis decisiones sobre la divulgación", subrayó.

Basados en fuentes gubernamentales, varios medios han señalado que Austin fue hospitalizado y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos antes de informarlo a Biden.

Ryder dijo hoy que desde que el secretario reanudó sus funciones el viernes por la noche, el funcionario "recibió actualizaciones operativas y brindó la orientación necesaria a su equipo".

Aseguró que tiene acceso total a la información necesaria y "continúa monitoreando las operaciones diarias del Departamento de Defensa en todo el mundo".