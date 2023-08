Quién es David Weiss, el fiscal especial a cargo del caso contra el hijo del presidente Biden

WASHINGTON DC - El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este viernes que nombrará a David Weiss como fiscal especial en la investigación a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, lo que otorgará a Weiss una mayor autoridad en su investigación.

Weiss, que ya estaba supervisando la investigación, solicitó el martes que se le otorgara el título de fiscal especial, dijo Garland.

"Este nombramiento confirma mi compromiso de proporcionar a Weiss todos los recursos que solicite", dijo Garland. “También reafirma que el señor Weiss tiene la autoridad que necesita para realizar una investigación exhaustiva y continuar tomando las medidas que considere apropiadas de manera independiente, basándose únicamente en los hechos y la ley”, agregó el secretario de Justicia.

Weiss fue nominado por el entonces presidente Donald Trump en 2017 y comenzó su cargo como fiscal federal en Delaware en 2018. Tras ese nombramiento, Weiss tuvo períodos como fiscal federal adjunto o interino, además de servir como primer asistente del fiscal federal, según su biografía del Departamento de Justicia.

Weiss es uno de los pocos fiscales de la era Trump que permaneció en el cargo cuando el presidente Joe Biden asumió el mando del país. Continuará en ese puesto cuando asuma el rol de fiscal especial, dijo Garland.

Pese a ser nominado por Trump, Weiss no ha estado exento de los ataques del expresidente.

“Si este fiscal especial es realmente independiente, aunque no presentó los cargos adecuados después de una investigación de cuatro años y parece estar tratando de llevar el caso a un lugar más favorable a los demócratas, concluirá rápidamente que Joe Biden, su problemático hijo Hunter, y sus facilitadores, incluidos los medios de comunicación, que se confabularon con los 51 funcionarios de inteligencia que a sabiendas engañaron al público sobre la computadora portátil de Hunter, deben enfrentar las consecuencias requeridas”, dijo un portavoz de Trump en un comunicado.

Después de una vista llena de interrupciones y cambios de posición, Hunter Biden decidió declararse no culpable de los cargos que se le imputan al ver que no le podían garantizar que no fuera a ser juzgado en el futuro por los delitos tributarios.

Weiss comenzó su carrera en 1984 trabajando para el juez Andrew D. Christie en la Corte Suprema de Delaware, según su biografía en el sitio web del Departamento de Justicia. También ha pasado un tiempo en el sector privado en las firmas Duane Morris y The Siegfried Group.

Se trata del tercer fiscal especial designado por Garland, después de Robert Hur en enero de 2023, que está investigando el manejo de documentos clasificados por parte de Biden después de que dejó el cargo de vicepresidente, y Jack Smith en noviembre de 2022, que está investigando el manejo de documentos clasificados de Trump y su papel en el intento de anular las elecciones de 2020.

“El nombramiento de Weiss refuerza para el pueblo estadounidense el compromiso del departamento con la independencia y la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados”, dijo Garland durante sus comentarios.

“Estoy seguro de que el señor Weiss llevará a cabo su responsabilidad de manera imparcial y urgente y de acuerdo con las más altas tradiciones de este departamento”, agregó Garland.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para NBC News. Para ver más de NBC News, haz clic aquí.