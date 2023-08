Sam Bankman-Fried irá a la cárcel el viernes después de que un juez aceptara una solicitud de los fiscales federales de revocar la fianza del fundador de FTX por presunta manipulación de testigos. Bankman-Fried fue puesto en prisión preventiva directamente de una audiencia judicial en Nueva York.

El juez Lewis Kaplan rechazó la solicitud de Bankman-Fried de demorar la detención en espera de una apelación. A menos que la apelación tenga éxito, se espera que permanezca bajo custodia hasta su juicio penal, que comenzará el 2 de octubre.

“Mi conclusión es que existe una causa probable para creer que el acusado trató de manipular a los testigos al menos dos veces”, dijo el juez Kaplan durante su fallo.

Cuando los alguaciles de la corte detuvieron a Bankman-Fried al final de la audiencia, el acusado se quitó la chaqueta y la corbata, se vació los bolsillos y pareció quitarse los zapatos. Los padres de Bankman-Fried estaban en la galería. Su madre tuvo la cara enterrada entre las manos durante gran parte del extenso fallo del juez Kaplan.

El gobierno solicitó que Bankman-Fried fuera remitido a una cárcel en Putnam, Nueva York, donde tendría acceso a una computadora portátil con acceso a Internet para la preparación de la defensa, en lugar de enviarlo al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la instalación más cercana a la prisión. juzgado que tiene acceso limitado a Internet para los presos.

Desde su arresto en diciembre, Bankman-Fried ha estado en libertad bajo fianza de $250 millones que requiere que permanezca en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

La comparecencia ante el tribunal de Bankman-Fried el viernes es la última de una serie de audiencias previas al juicio relacionadas con los continuos tratos del exmultimillonario con la prensa, intercambios que el Departamento de Justicia caracteriza como un “patrón de manipulación de testigos y evasión de las condiciones de su fianza”.

El juez Kaplan emitió previamente una advertencia directa y severa a Bankman-Fried en julio sobre sus conversaciones con los medios.

Los miembros de la prensa, incluidos los abogados de The New York Times y el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, presentaron cartas objetando la detención de Bankman-Fried, citando preocupaciones sobre la libertad de expresión. Los abogados defensores habían argumentado de manera similar que Bankman-Fried estaba haciendo valer su derecho a la primera enmienda y no violó ningún término de las condiciones de su fianza al hablar con los periodistas.

La defensa también esperaba que el proceso de descubrimiento ayudaría al caso de Bankman-Fried.

Los abogados que representan al exjefe de FTX estipularon que con Bankman-Fried encarcelado, no podría prepararse adecuadamente para su juicio debido a la enorme cantidad de documentos de descubrimiento a los que solo se puede acceder a través de una computadora con acceso a Internet.

En la moción que solicita la detención de Bankman-Fried, el gobierno dijo que, en los últimos meses, el acusado había enviado más de 100 correos electrónicos a los medios de comunicación y había hecho más de 1000 llamadas telefónicas a miembros de la prensa. La gota que colmó el vaso, según los fiscales, fue que Bankman-Fried filtró entradas del diario privado de su ex novia, Caroline Ellison, al New York Times. Ellison se declaró culpable de cargos federales en diciembre de 2022.

Ellison, quien también es el exdirector ejecutivo del fallido fondo de cobertura criptográfico de Bankman-Fried, Alameda Research, ha estado cooperando con el gobierno desde diciembre y se espera que sea un testigo estelar de la acusación.

Durante su fallo de 33 minutos, el juez Kaplan explicó por qué la fiscalía había encontrado una causa probable para la manipulación de testigos, y agregó que la contribución de Bankman-Fried a la historia de Ellison estaba diseñada para "dañar" y "desacreditar" a un testigo.

“Enfrentado a una serie de condiciones destinadas a limitar el uso de Internet y el teléfono por parte del acusado, el acusado recurrió a maquinaciones en persona”, dijo la fiscalía sobre Bankman-Fried, cuyas condiciones de fianza revisadas incluyen acceso restringido a Internet y la prohibición de uso de teléfonos inteligentes.

El gobierno agregó que Bankman-Fried tuvo más de 100 llamadas telefónicas con uno de los autores de la historia del Times antes de la publicación, muchas de las cuales duraron aproximadamente 20 minutos.

La fiscalía describió el esfuerzo de Bankman-Fried, quien enfrenta varios cargos de fraude electrónico y de valores relacionados con el presunto fraude FTX multimillonario, como un intento de desacreditar a Ellison, caracterizándolo como un "medio de intimidación indirecta de testigos a través de la prensa".

Es un argumento que resultó suficiente para convencer al juez Kaplan de enviar a Bankman-Fried a la cárcel antes de su juicio.

La fiscalía ha tenido que descartar cargos dos veces para cumplir con un acuerdo de extradición firmado con las Bahamas, donde Bankman-Fried estuvo bajo custodia anteriormente. El gobierno le dijo al juez en una carta que la próxima semana planea presentar una nueva acusación de reemplazo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por MacKenzie Sigalos y Dawn Giel para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.