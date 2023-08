Retiran helados en 19 estados por posible contaminación de Listeria, según la FDA

Real Kosher Ice Cream anunció el miércoles que retira sus vasos Soft Serve On The Go por posible contaminación con Listeria.

Se han registrado dos casos de Listeria: uno en Nueva York y otro en Pennsylvania. Ambas personas fueron hospitalizadas, pero no se informó de ninguna muerte.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, (FDA, por sus siglas en inglés), una de las personas que enfermó declaró haber comido helados Soft Serve On The Go. El Departamento de Agricultura de Pennsylvania analizó muestras del producto y una de ellas dio positivo para Listeria monocytogenes.

Las personas que contraen Listeria pueden desarrollar síntomas a corto plazo como dolores de cabeza, fiebre, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, según la FDA.

También afirma que la Listeria puede provocar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas.

La FDA dijo que está trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés), junto con socios estatales y locales, para investigar la posible relación entre el Soft Serve on the Go y las infecciones por Listeria.

Real Kosher Ice Cream, con sede en Brooklyn, Nueva York, distribuyó los vasos en 19 estados:

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Illinois

Massachusetts

Maryland

Michigan

Minnesota

Carolina del Norte

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregón

Pennsylvania

Virginia y Virginia Occidental

Washington D.C.

También se ha distribuido internacionalmente a Canadá, México, Reino Unido, Brasil y Bélgica.

La retirada afecta a los vasos de 8 onzas de seis sabores de Soft Serve On The Go y afecta a todos los productos fabricados hasta el 4 de agosto.

Real Kosher ha suspendido la producción de los vasos Soft Serve On The Go. Se aconseja a los clientes que dejen de consumir el producto inmediatamente.