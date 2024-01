Willem Dafoe recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

HOLLYWOOD, California- El actor Willem Dafoe fue honrado hoy con la estrella número 2,768 en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Dafoe recibió su estrella en la categoría de Películas y estuvo acompañado la maestra de ceremonias Ellen K y como oradores, la actriz y directora Patricia Arquette y el actor Pedro Pascal.

Después de haber realizado más de cien películas a lo largo de su legendaria carrera, Willem Dafoe es respetado internacionalmente por aportar versatilidad y audacia a algunas de las películas más emblemáticas de nuestro tiempo.

Su curiosidad artística por explorar la condición humana lo lleva a proyectos en todo el mundo, grandes y pequeños, películas de Hollywood y cine independiente.

La Cámara de Comercio de Hollywood administra el legendario Paseo de la Fama de Hollywood para la ciudad de Los Ángeles y ha sido sede con orgullo de las ceremonias de estrellas icónicas a nivel mundial durante décadas.

Millones de personas de EEUU y de todo el mundo han visitado este hito cultural desde 1960.

“Willem Dafoe es un actor inmensamente talentoso y versátil que se ha convertido en una figura prominente en la industria cinematográfica. Ha cautivado al público con sus notables actuaciones, a menudo interpretando personajes con una intensidad y complejidad únicas”, afirmó Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

“¡La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de honrar a Willem con la primera estrella del Paseo de la Fama de 2024!” añadió Martínez.

Pedro Pascal, Willem Dafoe y Patricia Arquette asisten a la ceremonia de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood para Willem Dafoe el 8 de enero de 2024 en Hollywood, California. (Foto de Amy Sussman/Getty Images)

En 1979, le dieron un papel en Heaven's Gate de Michael Cimino , de la que fue despedido.

Desde entonces, Dafoe ha colaborado con directores que representan una virtual enciclopedia del cine moderno: Hector Babenco, Kathryn Bigelow, Kenneth Branagh, Anton Corbijn, David Cronenberg, Werner Herzog, Spike Lee, David Lynch, Anthony Minghella, Dee Rees, Paul Schrader, Martín Scorsese, Guillermo del Toro, Lars von Trier, Wim Wenders y Zhang Yimou.

Ha sido reconocido con cuatro nominaciones al Premio de la Academia: tres al Mejor Actor de Reparto por Platoon de Oliver Stone , La Sombra del Vampiro de E. Elias Merhige (por la que también recibió nominaciones al Globo de Oro y al Screen Actors Guild), y The Proyecto Florida (también nominada al Globo de Oro y al Screen Actors Guild), así como al Mejor Actor Protagónico por At Eternity's Gate de Julian Schnabel (también nominada al Globo de Oro). Ha sido premiado por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el National Board of Review, así como dos veces por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Además, ha recibido dos premios Independent Spirit, la Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia y un Oso de Oro honorario de la Berlinale a su trayectoria.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JANUARY 08: Pedro Pascal, Willem Dafoe, Patricia Arquette and President and CEO for Hollywood Chamber Steve Nissen attend the Hollywood Walk of Fame Star Ceremony for Willem Dafoe on January 08, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Dafoe y su esposa, la directora Giada Colagrande, han trabajado juntos en cuatro películas: Padre , Una mujer , Antes de tener un nombre y el documental Bob Wilson's Life And Death Of Marina Abramovic .

Sus películas incluyen: The Lighthouse , John Wick , Buscando a Nemo , The Boondock Saints , Togo , Spider-Man: No Way Home , Poor Things , The Legend of Ochi , Pet Shop Days , Gonzo Girl , Nosferatu y próximamente Beetlejuice 2 . Más recientemente, se le vio en Inside y Asteroid City, de Vasilis Katsoupis, su quinta colaboración con Wes Anderson. Dafoe se puede ver actualmente en Poor Things , ya en cines.

Dafoe es uno de los miembros fundadores de The Wooster Group, el colectivo de teatro experimental con sede en Nueva York.

Creó y actuó en todos los trabajos del grupo desde 1977 hasta 2005, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Desde entonces, trabajó con Richard Foreman en Idiot Savant en el Public Theatre de Nueva York, con Robert Wilson en dos producciones internacionales: The Life & Death of Marina Abramovic y The Old Woman (junto a Mikhail Baryshnikov), la ópera de Marina Abramovic 7 Deaths of Maria Callas y desarrolló una nueva pieza teatral, dirigida por Romeo Castellucci, basada en El velo negro del ministro de Nathaniel Hawthorne .