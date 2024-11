Beneficiarios de DACA en Texas pueden inscribirse para cobertura médica

Cuando Victoria Elizondo fue por primera vez a ver a un médico por sus síntomas a Legacy Community Clinic, una clínica de bajo costo de Houston, no sabía qué le pasaba, pero sabía que algo no iba bien. Las manos le temblaban incontrolablemente, el corazón le latía deprisa incluso en reposo y padecía insomnio.

Tras la consulta, le dijeron que su sistema inmunitario estaba atacando a una tiroides hiperactiva, un trastorno llamado enfermedad de Graves, y que un endocrinólogo era el único médico que podía ayudarla. Pero sin seguro médico, el coste era desorbitado: hasta $800 por visita.

"Pensé que era una broma", dice Elizondo, propietaria de un restaurante de 33 años.

Elizondo, que ha estado pagando miles de dólares al año por el tratamiento, pronto podría encontrar alivio. Ella es ahora uno de los casi $90,000 beneficiarios de DACA en Texas - más de 500,000 en todo el país - que finalmente tienen la oportunidad de inscribirse en un seguro de salud a través de la Ley de Asistencia Asequible. Hasta el 15 de enero, los beneficiarios de DACA - aquellos que bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia están temporalmente protegidos para vivir y trabajar en los EEUU después de haber sido traídos al país sin autorización cuando eran niños - pueden inscribirse en el mercado federal de seguros de salud por primera vez desde su lanzamiento hace 10 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Los grupos defensores dicen que el acceso al mercado ayudará a aliviar las disparidades de salud que enfrentan los beneficiarios de DACA, como las altas tasas de no asegurados y las necesidades médicas insatisfechas después de años de posponer la atención. Sin embargo, una demanda judicial amenaza con retirar esta elegibilidad, ya que Texas, junto con otros 18 estados, argumenta que la política les perjudicaría económicamente. La incertidumbre en torno a la existencia de DACA es aún mayor, ya que el presidente electo Donald Trump ha prometido deportaciones masivas y el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento para las personas nacidas de inmigrantes indocumentados. En 2017, intentó rescindir DACA, argumentando que era inconstitucional. Tres años después, la Corte Suprema dictaminó que su intento era ilegal.

Con los créditos fiscales de primas que ayudan a reducir los costes de los seguros de salud que expiran a finales de 2025, Trump también tiene la capacidad de no renovarlos.

Estos subsidios, así como las reducciones de costes compartidos, también están ahora disponibles para los beneficiarios de DACA, reduciendo la cantidad que tienen que pagar por las primas, deducibles y copagos. Los beneficiarios de DACA no pueden optar a Medicaid, el programa de seguro de salud pública para personas de bajos ingresos, en virtud de la ley federal. Tampoco está claro cuántos beneficiarios de DACA en Texas reciben cobertura de seguro de salud a través de un empleador o como dependiente.

"Más de un tercio de los beneficiarios de DACA no tienen actualmente seguro médico, por lo que hacerles elegibles para inscribirse en la cobertura mejorará su salud y bienestar, y ayudará a la economía en general", dijo el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, en un comunicado de prensa.

Costo de la atención médica

Elizondo paga unos $200 por cada visita al endocrino y $100 al mes por los análisis de sangre. Para curar la enfermedad de Graves, tendría que someterse a una operación de extirpación de la glándula tiroides que puede costar hasta $30,000.

Contar con un seguro médico significaría que podría dedicar menos tiempo a preocuparse por sus gastos personales y sus limitaciones físicas y centrarse más en su creciente negocio.

"Es algo muy importante para mí", afirma Elizondo.

Según el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, los beneficiarios de DACA tienen actualmente tres veces más probabilidades de no tener seguro que la población general de Estados Unidos, lo que resulta en que muchos retrasan la atención debido a los altos costos de desembolso. Una encuesta realizada en 2023 por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración encontró que más de un tercio de los beneficiarios de DACA se saltaron tratamientos y pruebas médicas recomendadas, lo que puede conducir a un empeoramiento de los resultados de salud y costos médicos más fuertes en el futuro.

"Ahora mismo, la gente está enfermando más por no recibir atención preventiva. Más gente tendrá que ir a urgencias", dijo César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, Inc, un grupo de defensa de los inmigrantes.

Espinosa lo sabe. Cuando era un beneficiario de DACA sin seguro hace 16 años, se derrumbó frente a la puerta de su madre y fue llevado en ambulancia a la sala de emergencias. Allí descubrió que tenía diabetes de tipo 2.

Sin seguro médico, tuvo que recurrir al Programa de Asistencia Financiera de Harris Health para cubrir los gastos hospitalarios. Tras perder el acceso a esa ayuda, ahora necesita encontrar la forma de pagar la medicación, que puede costar unos $970 sin seguro.

"Estoy deseando poder permitirme también una atención sanitaria de mejor calidad", dijo.

Espinosa, ahora residente permanente que también planea inscribirse en el seguro del mercado federal, espera que otros aprovechen la nueva elegibilidad, en particular para sus necesidades de salud mental. El informe del centro de derecho enumeró la salud mental como una de las principales preocupaciones médicas de los beneficiarios de DACA, pero el 36% de ellos dijo que los costos eran demasiado altos para acceder a tratamiento. La incertidumbre asociada con el futuro de DACA se considera "una fuente de trauma, lo que lleva a un aumento del miedo, la tristeza y la desconfianza", según el informe.

"Nunca puedes estar en paz", dijo Espinosa.

Esta desconfianza en los programas públicos ha motivado a los navegadores, organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales para ayudar a los inscritos por primera vez a inscribirse en la cobertura de la Ley de Asistencia Asequible, a desarrollar estrategias para ayudar mejor a los beneficiarios de DACA.

Los navegadores de la organización de salud MHP Salud en Weslaco han impreso volantes, folletos y páginas individuales relacionadas con DACA y mensajes en su sitio web. Cubren seis regiones en Texas, incluyendo El Paso, Eagle Pass, San Antonio, y el Valle del Río Grande, trabajando con socios de salud de la comunidad y las personas con las que trabajan para difundir la palabra.

Ocho días después de abierta la inscripción, Martínez dijo que MHP Salud había recibido cinco consultas de beneficiarios de DACA a través de su formulario de información en línea sobre la cobertura.

Jennifer Martínez, gerente del programa en MHP Salud, dijo que el mayor desafío es tratar de encontrar dónde se encuentran los beneficiarios de DACA. Pueden ser estudiantes o dueños de negocios, recién graduados de la universidad o comenzando su propia familia.

En julio, el representante de EEUU Joaquín Castro, junto con otros cinco funcionarios de Texas, escribió una carta al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU instándoles a ampliar sus esfuerzos de divulgación y asistencia de inscripción para los beneficiarios de DACA.

"Vamos a tener una primera cita con los beneficiarios de DACA", dijo Stacey Thompson, directora de programas de Civic Heart Community Services, otra organización de navegadores de salud. "Estamos nerviosos, pero también emocionados de servirles".

Mabel Arrambide tenía todo a su favor para trabajar en la Casa Blanca bajo el presidente Barack Obama hasta que se le vino el mundo encima.

Miedo a recibir subsidios

Según la organización de investigación de políticas de salud Kaiser Family Foundation, el 43% de las personas elegibles para DACA tienen ingresos por debajo del 200% del nivel federal de pobreza, en comparación con el 26% de las personas nacidas en Estados Unidos en el mismo grupo de edad. Eso es $30,120 para una persona y $62,400 para una familia de cuatro.

Dado que muchos beneficiarios de DACA son de bajos ingresos y generalmente están excluidos de Medicaid, los créditos fiscales y las reducciones de costos compartidos para los planes del mercado podrían marcar la diferencia entre tener seguro de salud o no.

"Los créditos fiscales son enormes", dijo Scott Heard, coordinador senior del programa para el Programa de Cobertura de Salud Prosper en Foundation Communities en Austin. "No creo que algunas personas se dan cuenta de lo esencial que es para el programa. Prácticamente no es asequible sin los créditos fiscales".

Durante su mandato anterior, Trump había liderado un esfuerzo infructuoso para deshacerse de la Ley de Asistencia Asequible, y aunque podría renovar el cargo en su próximo mandato, una acción más probable es que podría reducir los subsidios que ayudan a las personas de bajos ingresos a pagar un plan de mercado, independientemente de su ciudadanía.

Para complicar aún más la cuestión, los beneficiarios de DACA también temen que el uso de subsidios pueda bloquear sus caminos hacia la ciudadanía. Durante la última administración Trump, los funcionarios federales ampliaron las reglas para que ciertos inmigrantes que recibieron Medicaid, asistencia para la vivienda, subsidios para el cuidado infantil y otros beneficios durante más de 12 meses dentro de un período de 36 meses pudieran ser considerados una carga pública. Ser etiquetado como una carga pública o una carga pública potencial conlleva altas consecuencias: la imposibilidad de convertirse en residentes permanentes legales.

Espinosa dijo que los beneficiarios de DACA temen que el uso de los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible conlleve la misma penalización.

"Les decimos la verdad y que esto no es una carga pública", dijo. "No están aquí ilegalmente. Tienen permiso para estar aquí. Esperamos poder explicar a la gente lo que esto significa realmente y esperamos que se arriesguen y lo hagan."

Un futuro incierto

En un principio, los beneficiarios de DACA fueron excluidos de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible porque no se les consideraba legalmente presentes. En un informe de 2023, Medha Makhlouf, profesora de Derecho de la Universidad Estatal de Pensilvania, sugiere que la decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de excluir a los beneficiarios de DACA no se basó en la política sanitaria.

"Se basó en el deseo de no interferir en la formulación de políticas de inmigración", escribió Makhlouf. "La decisión de 'escindir' a los beneficiarios de DACA de la categoría de no ciudadanos legalmente presentes se tomó bajo la presión de una administración que estaba preocupada por parecer demasiado indulgente en cuestiones de inmigración."

Los temores de que la medida provocara un retroceso político se han visto confirmados por una demanda, presentada por primera vez en agosto, que pretende anular la elegibilidad de los beneficiarios de DACA para la cobertura de la Ley de Asistencia Asequible. Los fiscales generales de 19 estados, entre ellos Texas, argumentan que, al permitir que los beneficiarios del DACA se beneficien de un seguro médico subvencionado y hacer que estén legalmente presentes en su sistema sanitario, estas personas querrán permanecer más tiempo en Estados Unidos. Esto, a su vez, hará que los estados gasten más dinero en educación, atención sanitaria, aplicación de la ley y otros recursos limitados, afirman. Texas gasta más de $250 millones cada año en servicios sociales para los beneficiarios de DACA, según la demanda.

Sin embargo, el economista Ray Perryman, con sede en Waco, dijo al Dallas Morning News que, hasta donde él sabe, no hay ninguna base de datos o estudio de Texas que rastree los costos en que incurre el estado debido a los beneficiarios de DACA. Texas utilizó las estimaciones de Perryman en la demanda, pero dijo que "ninguno de mis análisis con respecto a la inmigración o los beneficiarios de DACA ha identificado ningún costo para el estado impuesto por los beneficiarios de DACA."

Los defensores de DACA dicen que la cobertura de seguro de salud ayuda a reducir los costos porque las personas no tienen que esperar hasta que sus problemas de salud se vuelvan más graves y más costosos, posiblemente poniendo más carga financiera en los sistemas de salud.

Los navegadores dicen que las clínicas financiadas por el gobierno federal son lo más cercano que los beneficiarios de DACA sin seguro tienen a una atención médica de calidad confiable.

Nicolás Espíritu, el subdirector de legal en el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, dijo que él no cree que los estados se verán perjudicados si el mercado se abre a los beneficiarios de DACA. En todo caso, sería un beneficio para los estados.

"Texas tampoco soporta ningún coste por administrar el programa", dijo. "El acceso a la atención sanitaria y la calidad y los resultados generales de la atención sanitaria sólo mejorarán garantizando que todo el mundo tenga atención sanitaria".

Elizondo ha estado entusiasmada con la idea de inscribirse en el seguro de la Ley de Asistencia Asequible, haciendo una lista de todas las citas que le gustaría concertar: las de las revisiones médicas periódicas, el ginecólogo y la terapia de salud mental. Pero con los resultados de la jornada electoral, Elizondo teme no conseguirlo nunca.

Mientras tanto, Elizondo, chef condecorada y propietaria de Cochinita & Co., con sede en Houston, seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: sobrellevar los días cansados y físicamente agotadores lo mejor que pueda.

"Tengo 17 empleados, así que es como si tuviera 17 hijos", dice. "La cantidad de energía que requiere es alta. A veces siento que no soy capaz de cumplir las exigencias que requiere el negocio".

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.