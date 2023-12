Se contagian de Salmonela dos pacientes de Nuevo México ante brote nacional causado por melones

SANTA FE--El Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) ha identificado a dos pacientes de Nuevo México con Salmonella relacionados con el brote nacional en curso que involucra melones.

Ambos pacientes, uno del condado de Bernalillo y otro del condado de Doña Ana, se han recuperado.

Actualmente, 38 estados han sido vinculados a este brote, con 230 personas afectadas, 96 hospitalizadas y 3 muertes. Los adultos de 65 años o más, los niños menores de 5 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa de Salmonella.

En este brote a nivel nacional, 24 personas enfermas residieron en centros de atención a largo plazo y 23 niños asistieron a guarderías antes de enfermarse.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha emitido un retiro del mercado de melones enteros de las marcas Malichita y Rudy, con el número de etiqueta “4050” como se ve a continuación:

“Dado que Nuevo México tiene dos personas infectadas con el brote actual de bacterias Salmonella relacionadas con el melón en todo el país, NMDOH insta al público a revisar todos los melones que tenga en su poder, tanto enteros como precortados, para asegurarse de que su fruta no esté entre las retiradas del mercado. Si no está seguro, deseche el melón”, dijo Chad Smelser, M.D., epidemiólogo estatal adjunto.

"Si seguimos nuestras pautas, podemos prevenir más infecciones por Salmonella asociadas al melón en nuestro estado", agregó.

Además, con melón precortado de Malichita y Rudy se elaboran las siguientes prendas:

• Vasos Kwik Tripcantaloupe, vasos de frutas variadas y bandeja de frutas con fechas de caducidad del 4 de noviembre al 3 de diciembre

• Trozos de melón, frutas mixtas y bandejas de frutas TGD Cuts con fechas de caducidad del 2 al 24 de noviembre

• Frescura garantizada y trozos de melón RaceTraccantalupo, mezclas de temporada, mezclas de melón y mezclas de frutas con fechas de caducidad del 7 al 12 de noviembre.

• Los cubitos de melón vinyard, mezclas de melón y mezclas de frutas se venderán en las tiendas de Oklahoma del 30 de octubre al 10 de noviembre.

• Trozos de melón, melones mixtos, mezclas de frutas y bandejas de frutas de Kroger, Sprouts Farmers Market y Trader Joe's con fechas de caducidad del 28 de octubre al 8 de noviembre.

• Corte Fruit Express en trozos de melón, mezclas de melón y mezclas de frutas con fecha de caducidad del 4 al 6 de noviembre.

• Melones enteros, trozos de melón y tallos de piña de ALDI con fechas de caducidad del 27 al 31 de octubre

• Vasos de frutas con melón y vasos de frutas mixtas de Bix Produce con fechas de caducidad del 25 y 26 de octubre

No coma ninguno de los productos de melón enteros o precortados retirados del mercado anteriormente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el NMDOH recomiendan no comer melones precortados si no conoce su origen.

Para ayudar a prevenir la infección por Salmonella, practique una higiene adecuada de las manos con agua y jabón, evite la contaminación cruzada de los alimentos y llame a su proveedor de atención médica si tiene alguno de estos síntomas de Salmonella:

• Diarrea y fiebre superior a 102°F

• Diarrea durante más de 3 días que no mejora

• Diarrea con sangre

• Tantos vómitos que no puedes retener los líquidos.

• Signos de deshidratación

Para obtener más información sobre Salmonella o este brote, incluidas hojas informativas, visite el sitio web de los CDC: Salmonella Outbreak. Además, puede llamar a la línea de ayuda de NMDOH al 1-833-796-8773 si tiene preguntas.