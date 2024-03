“No lo ignores”: médicos advierten sobre afección cardiaca tras el diagnóstico de atleta universitario

Un atleta de la Universidad de Virginia fue diagnosticado recientemente con una enfermedad cardíaca que representa un grave riesgo para los atletas jóvenes - pero también puede ser difícil de detectar. Éstas son las señales de advertencia que, según los médicos, nunca debes ignorar.

Tucker Mullen jugaba al lacrosse en la UVA hasta el otoño pasado, cuando se quedó fuera de juego por un dolor en el pecho durante un entrenamiento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

"Sentía como si alguien me empujara ligeramente el pecho con la mano", cuenta Mullen. "Al final, durante uno de los entrenamientos, fue demasiado y no pude respirar bien y me faltó el aire muy, muy rápidamente".

Los médicos le hicieron una serie de pruebas, pero todo salió normal. Sin embargo, sus síntomas no desaparecieron.

"Y eso es lo que más miedo daba", dijo su madre, Lisa Mullen. "Su presión en el pecho, nada lo ayudaría. Así que era lo desconocido, como, ¿qué está mal? Seguían descartando esto: 'No es esto', 'No es aquello', 'Su corazón está bien, está sano', y yo decía: 'Vale, pero ¿por qué se siente así?

Seguía preocupada, sobre todo después de oír historias de jóvenes atletas como Damar Hamlin y Bronny James que sufrían paradas cardíacas mientras practicaban deportes a nivel competitivo. Fue entonces cuando acudieron al Children's National Hospital de Washington, D.C., en busca de una segunda opinión. Allí los médicos realizaron otra ronda de pruebas, incluida una prueba de esfuerzo, así como una resonancia magnética cardiaca que descubrió el problema.

Tucker Mullen padecía una cardiopatía congénita denominada origen anómalo de la arteria coronaria derecha, en la que una de las arterias coronarias que llevan la sangre al cuerpo estaba enrutada alrededor de su corazón de una forma que restringía el flujo sanguíneo, lo que podía provocar un infarto.

Es la segunda causa de muerte repentina entre los deportistas.

"No es tan fácil detectarlo, como se vio en el caso de Tucker", dijo el Dr. Charlie Berul, cardiólogo del Hospital Nacional Infantil que trató a Mullen. "Se le hizo una evaluación incluso después de los síntomas, y se pensó que la evaluación inicial era normal".

Berul dice que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que tiene esta afección y puede llevar una vida normal y sana sin tener síntomas ni necesitar cirugía. Pero hay señales de advertencia a las que prestar atención, especialmente en el caso de los deportistas.

"Nos preocupamos más y levantamos una bandera roja si hay síntomas de esfuerzo", dijo Berul. "El dolor torácico con el ejercicio o el desmayo con el ejercicio es mucho más preocupante que desmayarse al levantarse demasiado rápido o un dolor torácico agudo porque se ha pellizcado un músculo de la pared torácica, que es tan común en los adolescentes".

A los 21 años, Mullen se sometió a una operación a corazón abierto el día antes de Acción de Gracias.

Ahora está recuperándose, agradecido por haber recibido tratamiento antes de sufrir complicaciones graves en el campo de juego. Los médicos dicen que están sorprendidos de su progreso mientras se prepara para su regreso, al tiempo que animan a otros atletas a hablar cuando algo no les parece bien.

"No pasa nada por pedir ayuda y no pasa nada por sentir que algo no va bien", afirma Mullen. "Creo que muchas veces la gente tiene miedo de hablar porque no quiere perder tiempo o un puesto. En mi caso, si no lo hubiera denunciado, podría haber tenido consecuencias muy graves".

La historia de Mullen es un recordatorio para que padres y deportistas sean conscientes de su cuerpo y tomen medidas proactivas sobre su salud. Según los médicos, esta afección cardiaca es tres veces más frecuente en hombres que en mujeres, aunque la razón no está del todo clara. Si le preocupa, puede ponerse en contacto con el médico de atención primaria o el pediatra de su hijo.