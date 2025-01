“Mi cliente no ahogó a su propio hijo”: defensa de madre acusada por menor ahogado en parque acuático

EL PASO, TX - La madre de un niño de 3 años que se ahogó en un parque acuático del noreste de El Paso en mayo de 2023 ha sido acusada y su equipo de defensa ha respondido, según documentos en poder de Telemundo 48 El Paso.

Jessica Weaver fue acusada el 12 de diciembre de 2024 de causar lesiones a un menor. Según la acusación, Weaver no brindó atención o protección a su hijo, no procuró el uso de chaleco salvavidas, y no estuvo en el agua con su hijo o lo asistió directamente cuando estaba en el agua.

Además, no cumplió con las normas de admisión que establecen que "los niños menores de 6 años deben estar acompañados directamente por un adulto nadador (de 18 años o más), en traje de baño en todo momento en las instalaciones".

El equipo de defensa de Weaver proporcionó una declaración sobre su acusación este viernes, alegando que los gerentes de la empresa que dirigía Camp Cohen eran los culpables.

El equipo de defensa de Weaver dice que la empresa, ASM Global, LLC, fue contratada por la ciudad de El Paso para administrar Camp Cohen, y dice que los gerentes de la empresa “intencionadamente y a sabiendas no supervisaron a sus salvavidas el 13 de mayo de 2023, el día de la 'apertura' y, en cambio, intencional y conscientemente decidieron pasar su tiempo en la cocina”.

El equipo de defensa de Weaver también dice que los gerentes priorizaron intencionalmente las concesiones y el entretenimiento en Camp Cohen sobre la seguridad de los visitantes del parque acuático.

“El ex fiscal de distrito descontento Bill Hicks decidió ignorar esa evidencia y, en cambio, buscar una acusación formal contra una madre soltera que tuvo que enterrar a su único hijo”, dijo el equipo de defensa de Weaver.

“Para ser claros, no hay ninguna evidencia de que la Sra. Weaver ahogara intencionalmente a su propio hijo. Cero”, dijo el equipo de defensa de Weaver.

Como informamos anteriormente, el hijo de 3 años de Weaver, Anthony Leo Malave, fue encontrado inconsciente por los oficiales el sábado por la tarde, 13 de mayo de 2023, en una piscina en Camp Cohen Water Park.

El niño fue llevado a un hospital local donde los investigadores se enteraron más tarde de que el niño había muerto a la mañana siguiente, el domingo 14 de mayo.

En julio de ese año, Weaver presentó una demanda contra Destination El Paso y la Ciudad de El Paso alegando negligencia grave y muerte por negligencia.

Un mes después de que se presentara la demanda, Weaver fue detenido por los alguaciles de Estados Unidos en Indiana. Weaver fue extraditada al Condado de El Paso para ser juzgado por cargos de lesiones a un niño.