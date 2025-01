31 de enero último día para realizar pago del impuesto sobre la propiedad

EL PASO, TX-. La Oficina de Impuestos de la Ciudad de El Paso exhortó a los contribuyentes para que se realicen los pagos correspondientes por concepto de impuesto a la propiedad el cual tiene fecha límite el próximo viernes 31 de enero de 2025.

Lo anterior con el objetivo de evitar multas e intereses moratorios y se vea afectado el bolsillo de los paseños.

El Paso recauda impuestos sobre la propiedad en nombre de las 44 entidades tributarias del condado de El Paso.

Los residentes tienen múltiples opciones para realizar sus pagos ya sea en línea, por teléfono o bien personalmente visitando alguna de las oficinas.

Métodos de pago en línea o por correo:

• El PasoTexas.gov/tax-office/pay-your-taxes

• Llamada telefónica: (915) 212-0106

• Con tarjeta de crédito hay una comisión de conveniencia del 1,98 % mientras que con cheque electrónico se no conlleva cargos adicionales.

• Correo terrestre enviar el pago a la Oficina de Impuestos de la Ciudad de El Paso con dirección en: P.O. Box 2992 El Paso, TX 79999-2992 especificando el sello con fecha anterior al 31 de enero.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Manera presencial:

• Oficina de Impuestos de la ciudad ubicada en el 221 N. Kansas, Suite 300 (Edificio Wells Fargo, 3.er piso) en un horario de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.

• Banco Móvil ubicado en 5801 Trowbridge Drive y estará abierto del 25 al 31 de enero, de 8 a 17 h.

• 301 Manny Martínez Drive, 1er piso en un horario de: 8 a.m. a 4 p.m.

• Sector Este estará disponible la oficina localizada en 2350 George Dieter, Suite B, Habitación 211 en un horario de 8 a.m. a 4 p/m., y en área Socorro se podrán realizar el pago acudiendo a 9521 Socorro Road, Suite B4 De 8 a.m. a 4 p.m.

Área Oeste

• En las oficinas ubicada en 424 Executive Center Boulevard, Suite 102 De 9 a. m. y de 1 p. m. a 4 p. m.

• Zona Noreste estarán disponibles las oficinas de 4641 Cohen Avenue, Suite B de 8 a.m. a 4 p.m. así como la oficina contigua en 435 E. Vinton Road, Suite B, Vinton, TX de 9 a. m. y de 1 p. m. a 4 p. m.

Los contribuyentes pueden imprimir sus facturas de impuestos sobre la propiedad visitando el sitio web de la Oficina de Impuestos y seleccionando "Pagar sus impuestos".

Para obtener más información sobre el pago de impuestos sobre la propiedad, visite la página ElPasoTexas.gov y haga click en Oficina de Impuestos.