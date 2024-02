Irak y Siria advierten sobre peligrosas consecuencias tras ataques estadounidenses

Irak recibió una advertencia previa sobre ataques aéreos estadounidenses, contrariamente a las afirmaciones de los funcionarios del gobierno iraquí, dijo hoy un alto funcionario de la administración a NBC News.

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia' Al Sudani, describió anteriormente la afirmación de la Casa Blanca de que Irak había sido notificado de la intención de Estados Unidos de realizar ataques aéreos como "mentiras", mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó al principal diplomático estadounidense en Irak para protestar por lo que llamaron la “flagrante agresión” contra la soberanía iraquí.

Pero según un funcionario de la administración, el gobierno iraquí recibió una advertencia con poca antelación de que Estados Unidos atacaría. "No fue un gran aviso", dijeron, "pero no es exacto decir que no fueron informados".

El funcionario enfatizó que los ataques estaban directamente relacionados con la Guardia Revolucionaria de Irán y eran una respuesta directa al asesinato de los tres soldados estadounidenses, a diferencia de las represalias más pequeñas de Estados Unidos tras los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo internacional.

“Lo que viste anoche y lo que vas a volver a ver no fue insignificante”, añadió el funcionario. “Hay otras cosas que vamos a hacer. Algunas las verás y otras no las verás”.

Un funcionario de la milicia iraquí insinuó el sábado el deseo de reducir las tensiones en el Medio Oriente luego de los ataques de represalia lanzados por Estados Unidos contra docenas de sitios en Irak y Siria utilizados por las milicias respaldadas por Irán y la Guardia Revolucionaria iraní.

Hussein al-Mosawi, portavoz de Harakat al-Nujaba, una de las principales milicias respaldadas por Irán en Irak, en una entrevista con The Associated Press en Bagdad condenó los ataques estadounidenses y dijo que Washington “debe entender que cada acción provoca una reacción”. Pero luego adoptó un tono más conciliador y dijo que “no deseamos escalar ni ampliar las tensiones regionales”.

Mosawi dijo que los sitios atacados en Irak estaban en su mayoría "desprovistos de combatientes y personal militar en el momento del ataque". Sugerir que no hubo demasiados daños podría permitirle justificar la falta de una respuesta contundente.