Mira aquí una lista para recibir mochilas y útiles escolares gratis en El Paso

EL PASO, Texas- El regreso a clases está cada vez más cerca y las organizaciones ya han comenzado a organizar sus eventos para que los estudiantes puedan recibir útiles escolares gratuitos.

Aquí la lista:

Back to School Mega Market

Sábado 13 de julio de 2024

11 AM - 6 PM

El Paso County Coliseum

Operation Hope Back 2 School Backpack

Sábado 20 de julio de 2024

A partir de las 9:00 AM

3850 Justice Dr., El Paso, TX 79938 @

Sheriff's Headquarters

Texas Hands & Voices Back to School MeetUp

Viernes 26 de julio de 2024

5 PM - 7 PM

Peter Piper Pizza: 12120 Montana Ave.

Aliviane Back to School Wellness Fair

Sábado 27 de julio2024

9 AM - 12 PM

1626 Medical Center (Estacionamiento)

Live Active El Paso Back to School 3K Walk or Run for Everyone

Sábado 27 de julio de 2024

8 AM - 11 AM

Eastwood Park: 3110 Parkwood Street

YEIE Annual Backpack & School Supplies

Sábado 27 de julio de 2024

12 PM - 4 PM

9301 Diana St. El Paso, TX

Back to School Festival by Sisterhood

Synergy Studio