UTEP recibe $4,3 millones para fortalecer la oferta de maestros en el oeste de Texas

EL PASO, Texas (16 de febrero de 2023) – La Facultad de Educación de la Universidad de Texas en El Paso recibió recientemente dos subvenciones del Departamento de Educación de EE. UU. (DOE, por sus siglas en inglés) por un total de más de $4.3 millones.

La primera subvención establecerá un centro que reclutará y preparará a las personas para ingresar a la profesión docente. Una segunda subvención financiará una iniciativa para aumentar la cantidad de maestros de K-12 que están calificados para trabajar de manera más efectiva con los estudiantes de inglés.

La Facultad de Educación de la Universidad de Texas en El Paso recibió una subvención de más de $1.5 millones del Departamento de Educación de EE. UU. para reclutar y preparar una fuente de maestros predominantemente hispanos en la región de El Paso para servir en los distritos escolares PK-12 de alta necesidad.

El proyecto se titula Centro de Excelencia en la Preparación de Maestros Hispanos Augustus F. Hawkins en UTEP. El equipo de investigación incluye (en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda) Clifton Tanabe, Ph.D., JD, decano de la facultad de educación; Dan Heiman, Ph.D., profesor asistente de educación bilingüe; Erika Mein, Ph.D., decana asociada de preparación de educadores de UTEP; Josie Tinajero, Ph.D., profesora de educación bilingüe; y Alyse Hachey, Ph.D., codirectora del departamento de formación docente (no aparece en la foto).

“Este trabajo es vital porque UTEP produce el 70 % de los maestros en las escuelas locales”, dijo Clifton Tanabe, Ph.D., JD, decano de la Facultad de Educación. “Este apoyo del Departamento de Educación permitirá que UTEP acelere y eleve el trabajo transformador de preparación de maestros que estamos realizando aquí en El Paso”.

El Centro Augustus F. Hawkins

Una subvención de más de $1.5 millones del DOE establecerá el Centro de Excelencia en la Preparación de Maestros Hispanos (CEHTP) Augustus F. Hawkins en UTEP. Esto es parte de una iniciativa de $18 millones anunciada esta semana por el DOE.

En UTEP, el proyecto implementará un plan de estudios basado en la investigación e impulsado por competencias para apuntar a los estudiantes de educación que actualmente están cursando una licenciatura, así como a aquellos que ya tienen un título y ahora están interesados ​​en obtener las certificaciones necesarias para convertirse en maestros.

El proyecto también busca reforzar la disponibilidad de maestros bilingües en la región Paso del Norte.

Los objetivos anticipados incluyen aumentar la inscripción de futuros maestros en el programa de preparación de maestros de pregrado de UTEP y en áreas de certificación de alta necesidad. Esto se hará mediante la implementación de esfuerzos de reclutamiento estratégico con los programas de educación y capacitación de la escuela secundaria y entre el personal de apoyo de la escuela, incluidos los asistentes de instrucción, que desean obtener la certificación para enseñar.

UTEP trabajará con siete distritos escolares regionales para ejecutar los objetivos del proyecto: Canutillo ISD, Clint ISD, El Paso ISD, Fabens ISD, Socorro ISD, Tornillo ISD e Ysleta ISD.

“Este apoyo nos ayudará a mejorar y llevar las ya sólidas alianzas que tenemos con los distritos escolares de la región y el Colegio Comunitario de El Paso al siguiente nivel”, dijo Erika Mein, Ph.D., decana asociada de preparación de educadores y directora de UTEP. investigador para la subvención del DOE. “Esto creará caminos hacia la educación para futuros maestros, personas interesadas en marcar una diferencia en la vida de los niños”.

Los seleccionados para el programa participarán en la residencia de maestros mineros de UTEP, un programa pago que involucra un año completo de preparación práctica en un aula de escuela primaria, intermedia o secundaria junto con un maestro mentor capacitado.

Aprendizaje, estímulo y planificación para mejorar el rendimiento

La segunda subvención del DOE, con un valor de más de $2,8 millones, apoyará una iniciativa llamada Aprendizaje, fomento y planificación para mejorar el rendimiento (LEAP UP).

LEAP UP buscará reclutar maestros actuales para obtener los Certificados de Graduados de Educación Bilingüe/Idioma Dual o ESL y, en última instancia, adquirir las habilidades y el conocimiento necesarios para enseñar de manera más efectiva en idioma dual, educación bilingüe e inglés como segundo idioma (ESL) K -12 configuraciones de aula.

Los investigadores de UTEP colaborarán con múltiples socios en el ecosistema educativo PK-12 de la región de Paso del Norte, incluida la Agencia de Educación del Estado de Texas, la Asociación de Educación Bilingüe de Texas, el Centro de Lingüística Aplicada, Head Start y Early Head Start El Paso, Education Service Center Región 19, así como los distritos escolares independientes de Canutillo, El Paso e Ysleta.

Learning, Encouraging, and Planning to Uplift Performance (LEAP UP) buscará reclutar maestros actuales para obtener los Certificados de Posgrado en Educación Bilingüe/Lenguaje Dual o ESL y, en última instancia, adquirir las habilidades y el conocimiento necesarios para enseñar de manera más efectiva en lenguaje dual, bilingüe. educación e inglés como segundo idioma (ESL) K-12 ambientes de clase.Foto: UTEP Mercadeo y Comunicaciones

“Estamos agradecidos con todos los socios que enviaron sus cartas de apoyo y estarán involucrados; hicieron posible que UTEP aplicara su experiencia en la preparación de educadores bilingües listos para el aula a través de esta subvención”. dijo Josefina V. Tinajero, Ed.D., profesora de educación bilingüe en la Facultad de Educación de UTEP investigadora principal de LEAP UP.