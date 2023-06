UTEP investiga incidente de una persona que grabó videos en el baño de mujeres

EL PASO, Texas- El Departamento de Policía de la Universidad de Texas en El Paso dio a conocer este viernes varios consejos de seguridad debido al descubrimiento de una persona que supuestamente entró al sanitario de mujeres y grabó un video.

"Quisieramos compartir algunos consejos de seguridad para que los tenga en cuenta cuando use los baños en nuestro campus", dice un comunicado del boletín de anuncios del campus.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

"Estos consejos se brindan ahora porque la policía se dio cuenta recientemente de que alguien ingresó al baño de mujeres y supuestamente grabó un video", se agrega.

La Universidad se negó a dar una declaración sobre los hechos, debido a que aseguran se trata de una investigación en curso.

"La Universidad no comenta sobre las investigaciones en curso. Consulte el boletín del campus que se emitió esta mañana", informaron.

Los consejos de seguridad son:

-Sea siempre consciente de su entorno.

-Mire a su alrededor antes de entrar al área del baño y salga inmediatamente si nota que alguien actúa de manera sospechosa.

-Asegure siempre la puerta del cubículo del baño.

-No dejes tus pertenencias en el suelo del baño.

-Tenga su teléfono celular listo en caso de una emergencia.

-No se arriesgue a sufrir lesiones personales y nunca se acerque a personas sospechosas.

-Si ve a una persona sospechosa, tome nota mental de la apariencia del sospechoso, incluida la altura, el peso, el color/estilo del cabello y la ropa, y luego llame al 911 o a la policía universitaria al 915-747-5611 de inmediato.

-Considere usar un sistema de compañeros cuando use baños públicos.

-Confíe siempre en tus instintos.