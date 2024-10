Todo lo que debes saber acerca de los escarabajos de harina que plagaron Socorro

EL PASO, Texas- Una reciente plaga de escarabajos rojos, también llamados comúnmente como "gorgojos de harina", ha sido foco de atención para la comunidad de Socorro, Texas tras notar que sus viviendas parecían infestadas de estos pequeños insectos.

Y aunque se desconocía de dónde provenía esta plaga, la comunidad logró identificar un terreno propiedad de El Paso Water como la fuente principal y el cual está repleto de cáscaras de nueces como parte de su paisajismo.

Hasta la fecha, la Ciudad y el Departamento de Agricultura de Texas trabajan para identificar su procedencia así como la mejor forma de exterminarlos.

Mientras tanto, los entomólogos Patrick Porter, Ph.D., y Robert Puckett, Ph.D., abordan algunas de las preguntas más frecuentes sobre el escarabajo rojo de la harina, que se encuentra comúnmente en los productos de granos y otros alimentos básicos.

Este insecto ha sido noticia, además de en Socorro, en el oeste de Texas, y en Levelland, en la región de South Plains, en 2023.

Porter es entomólogo de AgriLife Extension en Lubbock y profesor en el Departamento de Entomología de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de Texas A&M.

Tiene experiencia en entomología de granos almacenados y ha trabajado con eventos de escarabajos rojos de la harina en maíz almacenado. Formó parte del equipo de respuesta al brote de escarabajo rojo de la harina en Levelland en 2023 y trabajó en Socorro en agosto y octubre.

Puckett es entomólogo de AgriLife Extension en College Station y profesor asociado en el Departamento de Entomología. Desde 2008, tras la finalización de su doctorado, su investigación se ha centrado en una amplia variedad de plagas de insectos urbanos. Formó parte de la exitosa respuesta de la administración al escarabajo rojo de la harina en Levelland.

¿Qué es el escarabajo rojo de la harina?

El escarabajo rojo de la harina es un pequeño insecto que es extremadamente común en productos de granos, lentejas, arroz, nueces sin cáscara, frijoles, frutas secas y chiles, alimentos secos para mascotas y chocolate con leche, etc.

Es más probable que se encuentre en los alimentos procesados que en los alimentos integrales, sin embargo, se puede encontrar en ambos tipos de alimentos. El escarabajo y sus larvas prefieren alimentarse de polvo de grano y productos de cereales molidos, por lo que prefiere los alimentos procesados. Tiene una menor preferencia por los granos enteros, que no puede comer hasta que los granos se agrietan.

¿Es común una infestación de escarabajos rojos de la harina?

La mayoría de nosotros, sin saberlo, hemos traído escarabajos rojos de la harina a casa en productos comestibles infestados. Esta es la vía habitual de entrada e inicio de las infestaciones domésticas. Las infestaciones comunes y rutinarias en los productos de despensa se analizan en esta hoja informativa.

Las infestaciones de escarabajos rojos de la harina no son nuevas. De hecho, los escarabajos fueron encontrados en una vasija de arcilla que probablemente alguna vez contuvo granos en una tumba de faraones egipcios de 2.500 años de antigüedad.

Dicho esto, la situación actual en el condado de El Paso y sus alrededores tiene una fuente diferente a las infestaciones domésticas rutinarias. En lugar de ser una infestación iniciada desde el interior de la casa, estos escarabajos están ingresando a las estructuras en grandes cantidades a partir de cáscaras de nuez pecanas trituradas por desechos.

¿Por qué el escarabajo infesta las cáscaras de nuez en el oeste de Texas?

Los escarabajos rojos de la harina infestan muchos tipos de productos almacenados, y los brotes recientes se han asociado con montones de cáscaras de almendras, cáscaras de nueces y chiles rojos secos almacenados. Tales productos básicos son excelentes fuentes de alimento, y cuando están en pilas o contenedores son aún mejores para los escarabajos. Las pilas proporcionan refugio y un gradiente de temperatura que permite a los escarabajos moverse a lugares más cómodos cuando hacen demasiado calor o demasiado frío. Las pilas también tienen un gradiente de humedad, lo que permite que los escarabajos se muevan a áreas más húmedas y se alimenten de alimentos con mayor humedad cuando necesitan agua. Los productos apilados también brindan protección contra los depredadores.

Los escarabajos rojos de la harina tardan de dos a tres meses en desarrollarse de huevo a larva y adulto, dependiendo de la temperatura. Los adultos viven hasta tres años y las hembras ponen hasta 1.000 huevos durante ocho meses. Las almorranas permiten que los escarabajos se reproduzcan generación tras generación. En solo unos meses, las pilas pueden estar repletas de escarabajos.

¿Por qué hay tantos escarabajos rojos de la harina ahora en el oeste de Texas?

Aunque no se sabe con certeza, hemos desarrollado una hipótesis probable. Con un aumento en el descascarillado de nueces en el área de El Paso, se están almacenando más conchas en pilas. Las cáscaras de nuez pecanera se utilizan para material de jardinería, control de polvo a lo largo de las carreteras y otros usos. Cuando se mueven las cáscaras de nuez, como para esparcirlas en el paisaje, se puede usar un cargador frontal para llenar los camiones que las transportarán al sitio de esparcimiento.

Muchos de ellos se van volando cuando comienza el proceso de propagación, y esto explica el "rubor" de escarabajos que la gente observa cuando se esparcen nuevas conchas en tierra. Pero algunos escarabajos permanecen en las conchas extendidas y se reproducen.

Debido a que las conchas extendidas no son tan buenas para proporcionar refugio y la temperatura o el gradiente de agua, la tasa reproductiva de los escarabajos no es tan alta como en las pilas, pero no es cero. Las poblaciones de conchas dispersas pueden seguir aumentando, y algunas volarán a las casas vecinas una vez que hayan madurado hasta la edad adulta.

Residentes de Socorro han estado lidiando con esta plaga y a pesar de varios intentos por exterminarlos estos aparecen de nuevo y ahora piden ayuda de la ciudad.

¿Necesito quitar las cáscaras de nuez que extiendo para el paisajismo?

No. Las conchas infestadas que se han esparcido por el paisaje se pueden tratar con un insecticida piretroide, fácilmente disponible en tiendas para el hogar y el jardín. Es importante obtener una cobertura uniforme de toda la superficie y usar suficiente agua para introducir el insecticida varias pulgadas de profundidad en las cáscaras. Incluso si el insecticida no llega hasta la superficie del suelo, los escarabajos aún se moverán y lo encontrarán. Es posible que estos tratamientos no maten a todos los escarabajos, pero contribuirán en gran medida a reducir el número de conchas extendidas. La etiqueta del insecticida discutirá las tasas y las técnicas de aplicación seguras.

Nuestra lista separada de insecticidas para escarabajos rojos de la harina para exteriores para usar en hogares está destinada a presentar productos que se pueden aplicar en el exterior de las estructuras y en una banda estrecha alrededor de ellas. No pretende sugerir insecticidas para su aplicación a las cáscaras de nuez pecana en el suelo.

¿Existe una profundidad segura para esparcir las cáscaras de nuez?

Esta pregunta no se ha abordado con ninguna investigación, pero existen algunas pautas. Con las conchas de nuez apiladas, cuanto más profunda sea la capa de conchas, mejor será el hábitat para los escarabajos. AgriLife Extension tomó cientos de muestras de conchas de nuez pecana en el área de Socorro en agosto y octubre, y sin excepción capturó más escarabajos por unidad de conchas en lugares donde esas conchas estaban apiladas más profundamente. Todas las muestras tomadas tenían escarabajos rojos de la harina, pero había más donde las conchas eran más profundas.

Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que una capa de conchas de 2 pulgadas debería soportar menos escarabajos que una capa de 6 pulgadas. Y una capa de 6 pulgadas debería soportar menos escarabajos que una capa de 12 pulgadas. La regla general debe ser usar una capa de cáscaras lo más delgada posible.

¿Podemos esparcir cáscaras de nuez pecana en el futuro?

Las cáscaras de nuez pecanera brindan beneficios como control de polvo y mantillo. La mejor solución es que las pilas sean tratadas con insecticida a medida que se depositan en una instalación de descascarillado. Este insecticida es un regulador del crecimiento de insectos que evita que los insectos muden a la siguiente etapa de la vida, pero es inofensivo para las personas y las mascotas. Dichas cáscaras tratadas estarán esencialmente libres de plagas en el momento de la entrega y se pueden utilizar en el paisaje.

Debido a que el potencial reproductivo del escarabajo es mucho menor en bandas poco profundas de conchas extendidas que en montones de conchas, no creemos que puedan alcanzar grandes cantidades en conchas dispersas si esas conchas están limpias a su llegada. Ahora estamos trabajando con los desgranadores de nueces pecanas para explicarles cómo pueden proporcionar un producto libre de plagas para uso local. Este problema es manejable si se toman unos pocos pasos simples a medida que se construyen las pilas de proyectiles.

¿Los escarabajos provienen de huertos de nueces?

Los escarabajos rojos de la harina no pueden infestar nueces pecanas enteras en el campo, solo infestan las nueces después de que se han procesado y las cáscaras se apilan.

¿Pueden los escarabajos infestar y dañar los cultivos de campo?

El escarabajo rojo de la harina es una plaga de los productos almacenados. No puede prosperar al aire libre y no representa ningún riesgo para los cultivos que crecen en el campo.

¿Qué tan lejos pueden volar?

Las experiencias durante el brote de escarabajo rojo de la harina en Levelland indican que los escarabajos pueden volar a más de 1.5 millas de las pilas de origen. Aunque la infestación en Levelland se asoció con las cáscaras de las almendras, los escarabajos no tienen diferencias en la capacidad de vuelo causada por el producto en el que se desarrollaron.

¿Tengo que tirar mi comida?

No, y este es un error común. Los escarabajos rojos de la harina viven y se reproducen donde hay una fuente de alimento preferida. Estas fuentes incluyen productos de granos, lentejas, frijoles, arroz, nueces sin cáscara, frutas secas y chiles, alimentos secos para mascotas y chocolate con leche, etc. No infestan intencionalmente la carne, frutas frescas, verduras, etc., y no se reproducen en ellas. Si hay una gran cantidad de escarabajos en la cocina, entonces, por supuesto, el escarabajo ocasional podría entrar en uno de estos artículos. Los escarabajos no albergan organismos causantes de enfermedades. Lave el artículo con agua y jabón, según corresponda, y prepárelo como lo haría normalmente.

Los productos de granos, maíz molido, frutos secos, etc. son otro asunto. Los paquetes sellados deben estar bien, como en cajas de cereal que vienen con envoltorios separados en el interior. Cualquier producto que esté sellado dentro de un recipiente de plástico dentro de una caja debe estar libre de escarabajos, a menos que provenga de la tienda de comestibles. Pero las cajas sin estos envoltorios interiores de plástico podrían estar infestadas. Inspeccione estos productos antes de usarlos.

Los alimentos no sellados preferidos por los escarabajos pueden estar infestados. Un signo revelador sería un ligero olor, el que desprenden característicamente las glándulas odoríferas de los escarabajos. Este producto químico también impartirá un sabor desagradable a los alimentos. Puede revisar muchos tipos de granos en busca de escarabajos colocándolos en un colador de cocina y agitando vigorosamente el contenido. Si hay escarabajos presentes, deben caer a través de los agujeros y aterrizar en la encimera. Los productos de grano infestados deben desecharse.

A pesar de que muchos habitantes señalan la infestación del gorgojo de harina rojo inició en un terreno propiedad de El Paso Water, las autoridades ya han negado esto trs una inspección del Departamento de Agricultura de Texas.

¿Cómo minimizo la entrada de escarabajos del exterior?

Existen varios métodos para minimizar la cantidad de escarabajos que ingresan a una casa, y la lista es demasiado larga para incluirla aquí. Esencialmente, los propietarios deben reducir las avenidas de entrada de escarabajos alrededor del exterior de sus casas. Los puntos de entrada comunes incluyen orificios de drenaje, rejillas de ventilación (techo, ático y sofito), debajo de las puertas con barridos deteriorados y mosquiteros deteriorados. Además, los escarabajos rojos de la harina se sienten atraídos por las luces, así que limite el uso de luces exteriores en el entorno cercano al hogar. Hay más información disponible en las hojas informativas en inglés y español.

La aplicación de insecticida de contacto en el perímetro exterior de la estructura puede ayudar a disminuir la actividad del escarabajo rojo de la harina dentro de la estructura, pero no resolverá la actividad hasta que el material de origen haya sido tratado o eliminado adecuadamente. Durante infestaciones como la de El Paso y sus alrededores, la gente piensa instintivamente que las aplicaciones repetidas de insecticidas de contacto resolverán el problema. Esto es falso. Matará a muchos escarabajos adultos que entren en contacto con el insecticida, pero tardará días en hacerlo después de la exposición. Mientras tanto, es probable que lleguen otros escarabajos adultos del material de origen. Entonces, para el dueño de la propiedad, parecerá que el insecticida no está funcionando. Se debe abordar el material de origen para que se resuelva esta infestación localizada de escarabajos rojos de la harina.

¿Qué debo rociar dentro de la casa?

Los insecticidas para uso en interiores y exteriores están cubiertos en hojas informativas en inglés y español.

¿Con qué frecuencia debo volver a rociar el interior?

Los insecticidas utilizados dentro de una casa permanecerán efectivos durante un mes o más, dependiendo del producto utilizado. El problema es que, con una gran cantidad de escarabajos que ingresan a la casa cada noche, puede parecer que no está obteniendo el control. La realidad es que los insecticidas pueden tardar entre 24 y 48 horas en matar. Mientras tanto, la mayoría de ellos permanecerán activos, por lo que podría pensar que los insecticidas ya no son efectivos cuando ve escarabajos vivos todos los días. Los insecticidas siguen siendo efectivos, solo toman tiempo para hacer efecto. No trate su hogar más de cada pocas semanas; No mejorará el control de escarabajos, pero está agregando una gran cantidad de insecticida innecesario al entorno del hogar. Este es un caso en el que más no es mejor, y más podría ser perjudicial para la salud.

¿Desalojarán en invierno?

Sí y no. Los insectos son de sangre fría, por lo que su actividad disminuye a medida que las temperaturas se enfrían. Los escarabajos rojos de la harina prefieren temperaturas entre los 70 y los 80 grados, y se mueven mucho menos cuando las temperaturas están por debajo de los 60 grados.

Las temperaturas más frías les impedirán volar, pero es posible que aún estén vivos en las cáscaras de nuez. Las temperaturas bajo cero los matarán, pero la capa de cáscara de nuez pecanera proporciona cierta protección porque es una capa de aislamiento.

Las capas delgadas de cáscaras de nuez pecanera son un aislamiento deficiente, por lo que espere más muertes de escarabajos por congelación donde las cáscaras de nuez son más delgadas. Las capas profundas de cáscaras de nuez probablemente protegerán a los escarabajos de la congelación.

En este caso, puede parecer que los escarabajos desaparecen en el invierno, pero los que están protegidos de la congelación probablemente estarán presentes para reproducirse en la primavera.