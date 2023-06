Temperaturas alcanzarán los 110 grados Farenheit en El Paso; estos son algunos consejos de los bomberos

EL PASO, Texas-En medio de una semana que alcanzará temperaturas de hasta los 100 grados Farenheit, el Departamento de Bomberos de El Paso dio a conocer varios consejos para evitar golpes de calor y algún incidente de salud relacionado con la deshidratación.

Estos son los consejos para el calor extremo:

-Nunca deje a un niño, adulto o animal solo dentro de un vehículo en un día caluroso.

-Encuentra lugares con aire acondicionado. Las bibliotecas, los centros comerciales y los centros comunitarios pueden proporcionar un lugar fresco para descansar del calor.

-Si estás afuera, busca sombra.

-Usa un sombrero lo suficientemente ancho para proteger su cara.

-Usa ropa suelta, liviana y de colores claros.

-Bebe muchos líquidos para mantenerte hidratado. Si usted o alguien a quien cuida sigue una dieta especial, pregúntele a un médico cuál es la mejor manera de adaptarla.

-No use ventiladores eléctricos cuando la temperatura exterior sea superior a los 95 grados, ya que esto podría aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Los ventiladores crean flujo de aire y una falsa sensación de comodidad, pero no reducen la temperatura corporal.

-Evite las actividades de alta energía.

-Revise a sus familiares y vecinos para detectar signos de enfermedades relacionadas con el calor.