¿Puedo cruzar cempasúchil por los puentes internacionales de El Paso? te decimos

EL PASO, Texas – En pocos días, cientos de fronterizos estarán festejando el Día de los Muerto, una celebración multicultural anual de dos días que comienza el 1 de noviembre.

La celebración tradicional reúne a familiares y amigos para honrar a los fallecidos. Se cuidan las tumbas y se construyen altares o santuarios que se decoran con velas, comida, bebidas, dulces y flores, conocidos como ofrendas, para recordar a los fallecidos.

En los próximos días, los especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos estarán listos para realizar inspecciones de los productos agrícolas que ingresen a través de los puertos de entrada.

Las inspecciones detectarán un aumento en la importación de la popular flor de cempasúchil, conocida como caléndula, desde México. La cempasúchil está permitida como flor cortada, pero no debe tener raíces ni tierra adheridas.

Algunas de las flores cortadas prohibidas incluyen todos los crisantemos (crisantemo), choisya, murraya y enebro.

Los productos frescos de temporada populares como granadas, guayabas, mangos, membrillos, manzanas, papas, batatas y ñames no pueden ingresar a los EE. UU. para uso personal. Otros artículos prohibidos incluyen todos los productos que contienen carne de cerdo, aves crudas y huevos.

Los especialistas agrícolas de CBP realizan diligentemente exámenes todos los días para evitar que las plagas y enfermedades de las plantas invadan la agricultura y los recursos naturales de los EE. UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos recuerda a los viajeros que deben declarar todas las plantas, flores, comestibles, alimentos preparados, medicamentos, bebidas alcohólicas y licores. Los artículos prohibidos no declarados pueden dar lugar a una sanción.

Las personas que estén considerando comprar arreglos florales o flores cortadas en México para transportarlas a los EE. UU. deben informar a su florista para que no se utilicen en el arreglo flores cortadas de plantas prohibidas. Puede encontrar más información sobre importación y viajes sobre este tema en línea o en el sitio web “Know Before You Go” de CBP .