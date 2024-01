Paseño reclama lotería de $1 millón de dólares que ganó en el Mega Millions

EL PASO, Texas- Un residente de El Paso reclamó un premio Mega Millions de segundo nivel por valor de $1 millón para el sorteo del 8 de agosto de 2023, según la Lotería de Texas.

El Boleto ganador de $1 millón de Mega Millions vendido en gasolinera Socorro, informaron.

El boleto fue adquirido en la gasolinera In and Out, ubicada en Ave. Alameda 10197, en Socorro y la persona ha decidido permanecer en el anonimato.

El boleto ganador Quick Pick coincidió con los cinco números de bola blanca sorteados (13-19-20-32-33), pero no con el número de Mega Ball (14).

Los sorteos del Mega Millions se transmiten todos los martes y viernes a las 10:12 p.m., según la Lotería de Texas.