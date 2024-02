Mira aquí cómo puedes tener ayuda gratuita para declarar tus impuestos con el programa VITA en El Paso

EL PASO, Texas— La temporada de impuestos de 2024 llegó y la Coalición para el Progreso Económico Familiar (CFEP) se complace en anunciar que el programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA) está disponible una vez más para los residentes de la frontera, proporcionando preparación de impuestos gratuita en toda la comunidad.

La temporada de impuestos de 2024 marca el doceavo año de trabajo de GECU junto con la Coalición para el Progreso Económico Familiar para proporcionar preparación gratuita de impuestos a los miembros de la comunidad en toda la región.

Durante un evento de lanzamiento el jueves, el CFEP y el Desarrollo Comunitario de GECU anunciaron que esta temporada de impuestos, los servicios de VITA están disponibles para los residentes del sur de Nuevo México por primera vez a través de un sitio ubicado en el campus de la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces.

En El Paso, los residentes pueden aprovechar una vez más el programa VITA en el Supersitio GECUVITA, ubicado en Eastridge Plaza, 1220 Wedgewood Dr., Suite 2. Además, hay disponibles más de 24 sitios VITA ubicados en todo el Condado de El Paso.

Vaya a https://www.freetaxeselpaso.org/ para obtener una lista de sitios de VITA y una lista de documentos que debe llevar para que los voluntarios de VITA lo ayuden a completar sus formularios de impuestos de 2024.

El programa VITA ha ayudado a los residentes de nuestra comunidad a ahorrar millones en tarifas de preparación de impuestos y ha traído millones de dólares a la región, dinero que se utiliza para comestibles, pagos de automóviles y fondos de ahorro.

Cada año, VITA ayuda a muchos a reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, un crédito reembolsable que a menudo es pasado por alto por muchos contribuyentes. El año pasado, VITA ayudó a los residentes a recibir un total de $6.3 millones de créditos tributarios por ingreso del trabajo.

Los voluntarios de VITA certificados y capacitados por el IRS están listos para ayudar a la comunidad, en persona, en más de 24 ubicaciones en toda la ciudad con servicios disponibles en inglés y español.

Más de 11 escuelas del área están participando en VITA esta temporada de impuestos ofreciendo un sitio y estudiantes voluntarios.

Los estudiantes voluntarios adquieren experiencia en el mundo real, reciben una certificación y obtienen créditos escolares, al mismo tiempo que ayudan a su comunidad.

Cada voluntario dedica muchas horas a brindar este servicio a su comunidad, incluida la capacitación con el IRS para recibir la certificación de preparación de impuestos, dar su tiempo fuera de la escuela o el horario laboral, y tomarse el tiempo para hablar con innumerables familias e individuos para comprender sus necesidades tributarias únicas.

"Estamos encantados de anunciar el lanzamiento del programa VITA para la temporada de impuestos de 2024", dijo Ruby Alvarez, vicepresidenta de Desarrollo Comunitario de GECU.

"En GECU, creemos en el empoderamiento de nuestra comunidad, y VITA desempeña un papel crucial en esa misión. Estamos orgullosos de ver que el programa extiende su alcance a los residentes del sur de Nuevo México a través de nuestro sitio en la Universidad Estatal de Nuevo México. Estamos comprometidos a garantizar que cada contribuyente elegible reciba el apoyo que merece".

El programa VITA es posible gracias a la ayuda de socios comunitarios, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos, GECUFoundation, GECU Community Development, United Way of El Paso County, SocorroIndependent School District, El Paso Independent School District, YsletaIndependent School District, University of Texas at El Paso, New Mexico StateUniversity, Ysleta Del Sur Pueblo, YMCA, Mi Comunidad Center, Texas TechUniversity Health Sciences Center-El Paso, Centro Comunitário Socorro Ramírez, Bibliotecas Públicas de El Paso y Workforce Solutions Borderplex y más.

Que traer: