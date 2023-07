Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en planta tratadora de agua en El Paso

EL PASO, Texas- Un cuerpo en estado avanzado de descomposición fue encontrado en la planta tratadora de agua John T. Hickerson en la zona oeste de El Paso, informaron las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, una llamada llegó a la policía el 27 de julio a las 10:50 a. m., solicitando a las unidades combinadas de búsqueda y rescate a la planta de tratamiento de agua John T. Hickerson para localizar a una persona fallecida que había sido localizada por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Los Detectives de Delitos Contra las Personas también acudieron al lugar y observó que el difunto tenía etapas avanzadas de descomposición.

La víctima fue identificada como un hombre de 42 años Residente de Tochtepec, México.

La causa de la muerte aún no se ha determinado y el Departamento de Policía de El Paso pide que cualquier persona con información sobre este incidente llame a la línea que no es de emergencia al 915-832-4400 o permanezca en el anonimato Crime Stoppers of El Paso al (915) 566-8477 (CONSEJOS).