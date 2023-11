Llega a El Paso y Ciudad Juárez el 5to Festival de Cine sobre Migración: consulta aquí las funciones

EL PASO, Texas- Con cuatro funciones en Ciudad Juárez y una en El Paso, el Festival Internacional de Cine sobre Migración llega a la frontera a partir de este jueves 10 de noviembre

Será la Sala Arturo Ripstein del Cine Universitario de la UACJ, ubicada en el Centro Cultural de las Fronteras, la que inaugure el evento con dos funciones que ya tienen un registro abierto para poder disfrutarlas de forma completamente gratuita.

Las funciones comienzan en punto de las 6:00 de la tarde y puedes llevar contigo algunos bocadillos o palomitas.

El jueves 9 de noviembre los fronterizos podrán comenzar con la película “Espiral”, del director Jorge Pérez Solano. Una película que cuenta la historia de dos hombres que emigran hacia el norte con el deseo de mejorar sus vidas. Sin embargo, al volver ya nada es igual al darse cuenta de que destruyeron lo que querían salvar: sus familias.

Para continuar, el viernes 10 de noviembre se llevará a la pantalla grande “Desierto”, un filrme protagonizado por Gael García Bernal quien retrata vida de miles de personas migrantes que emigran a Estados Unidos en busca del "sueño americano.

El festival continuará la siguiente semana con dos funciones más pero ahora en la Cineteca Juárez, ubicada en el Centro Cultural Paso del Norte.

El jueves 16 de noviembre la película Toshkua del director Ludovic Bonleux será proyectada en la gran pantalla para relatarnos la historia de una madre que viaja hacia Estados Unidos en busca de su hijo, un joven migrante secuestrado en México. La película está basada en la palabra Toshkua, una palabra que significa “desaparecer” en pesh.

Finalmente, el 17 de noviembre la misma sala proyectará “Ya No Estoy Aquí”, del director Fernando Frías. Una película que muestra la historia de jóvenes que se ven forzados a huir de su país para mantenerse con vida.

Y por primera vez, el Festival Internacional de Cine Sobre Migración llegará a El Paso, Texas, con una función especial gratuita en una colaboración en conjunto por la OIM, el Consulado General de México en El Paso y Brinca Taller de Animación.

Home is Somewhere Else será el filme que se proyectará el miércoles 15 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Teatro Plaza, en el 125 de la avenida Mills.

Una película que cuenta tres entrañables historias de jóvenes que nos comparten sus temores y esperanzas en torno a lo que significa vivir con miedo a la separación familiar en Estados Unidos.

Aquí puedes registrarte para obtener entradas gratuitas.

Relizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el festival tiene el objetivo de "seguir construyendo nuevas narrativas en torno a la migración, al recurrir al séptimo arte como una herramienta poderosa para informar a las audiencias y de ese modo, generar una mayor empatía y comprensión de la realidad, necesidades, perspectivas y capacidades de quienes están inmersos en procesos de movilidad humana".

Esta edición se llevará a cabo del 8 al 25 de noviembre de 2022 en siete ciudades del país: Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Monterrey, Guadalajara y Tapachula; y contará con 10 funciones gratuitas abiertas al público en general.