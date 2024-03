Live Active El Paso trae de vuelta la serie Hike-A-Thon 2024

EL PASO, Texas—Live Active El Paso se complace en anunciar el regreso de la serie Hike-A-Thon 2024 del 23 de marzo al 13 de julio en varios senderos y comienzos de senderos.

Este evento al aire libre en toda la ciudad ofrece amplias oportunidades para que personas de todas las edades se muevan y mejoren el bienestar general, al tiempo que ofrece un paisaje impresionante.

"El senderismo puede ayudar a fortalecer los músculos, mejorar la salud del corazón e incluso reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo", dijo el director interino de Parques y Recreación de El Paso, Pablo Caballero.

"El Hike-A-Thon ha sido una iniciativa popular, y animamos a todos a participar en esta serie gratuita que promueve la salud y la actividad", agregó.

Hay un total de cinco caminatas; Completa cuatro y recibe un premio.

Desde principiantes hasta dificultad moderada, la serie de caminatas ofrece una combinación de senderos para todos los niveles de habilidad. Para inscribirse y obtener un Pasaporte de Senderismo, se anima a los participantes interesados a completar unformulario en línea que se encuentra en este enlace.

La serie Hike-A-Thon comienza a las 7:30 a.m. el sábado 23 de marzo en el Lost Dog Trailhead.

Horario de caminatas (Todas las caminatas comienzan a las 7:30 a.m.):

23 de marzo : Lost Dog Trailhead, 6936 Cactus Thrush Dr. 13 de abril : Knapp Land, 8540 Mountain View Dr. 18 de mayo : Palisades Canyon Loop, 1787 E Robinson Ave. 15 de junio : Upper Sunset, 2900 Tom Mays Park Access Rd. 13 de julio : Cardiac Hill Trail, Oficial Andrew Bárcena Dr.

: Lost Dog Trailhead, 6936 Cactus Thrush Dr.

Los participantes deben usar zapatos resistentes, protección solar y ropa apropiada para el clima, y llevar mucha agua.

El Hike-A-Thon 2024 es una colaboración entre Live Active El Paso, Texas Parks and Wildlife, el programa Be Well del Departamento de Salud Pública de la Ciudad y Frontera Land Alliance.

El objetivo es promover la recreación al aire libre como un medio para mejorar la salud física y mental.

Para obtener más información y actualizaciones, visitewww.LiveActiveEP.com/Events o siga a Live Active EP en Facebook e Instagram.