Lanzan evento de donación de tenis para solicitantes de asilo en El Paso

EL PASO, TX — Con motivo del 30.º aniversario del Día de Servicio de Martin Luther King, Jr. el condado de El Paso anunció un nuevo evento llamado 'Zapatillas deportivas para solicitantes de asilo'.

Este importante esfuerzo comunitario alienta a los residentes a donar calzado deportivo nuevo o en buen estado para apoyar a los solicitantes de asilo, alineándose con el espíritu de empatía y servicio que define el Día de MLK", dice el comunicado del condado.

Para garantizar el éxito del evento, se invita a los miembros de la comunidad a participar en la recolección y organización de los zapatos.

Los conductores voluntarios recogerán cajas de recogida en varios lugares, mientras otros voluntarios desempeñarán un papel crucial en la clasificación de los zapatos donados.

Los zapatos se recogerán a partir del 4 de enero al 12 de enero y clasificados el 15 de enero en el Día de Servicio de Martin Luther King, Jr.

"El evento 'Zapatillas para solicitantes de asilo' es un poderoso símbolo de la comunidad unidad y compromiso con los principios de servicio y justicia social defendidos por Martin Luther King, Jr", se lee en el comunicado.

• County Courthouse, 500 E. San Antonio, 1st & 3rd floors

• Downtown Annex, 320 S. Campbell St.

• Family Youth Services Center, 6314 Delta Dr.

• Fabens Community Center, 201 NW Camp St., Fabens, TX

• Agua Dulce Community Center, 15371 Kentwood Ave.

• Canutillo Community Center, 7351 Bosque Rd., Canutillo, TX

• Justice of the Peace #7, 435 Vinton Rd., Suite C, Vinton, TX