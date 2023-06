La Ciudad de Las Cruces emite recomendaciones para evitar accidentes fuegos artificiales

LAS CRUCES- La Ciudad de Las Cruces dio a conocer varias recomendaciones de seguridad para el uso de fuegos artificiales previo al 4 de julio.

Según las autoridades, dos de cada cinco incendios en esta festividad son causados por pirotecnia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

• No permita que los niños enciendan o jueguen con fuegos artificiales, incluidas las bengalas, ya que pueden causar quemaduras graves a temperaturas de 2000 grados centígrados, lo suficiente como para derretir algunos metales.

• Mantenga un valde de agua o una manguera de jardín al alcance de la mano, en caso de incendio o percance.

• Encienda los fuegos artificiales uno a la vez y retírese lo más rápido posible y tome precaución.

• No intentes volver a encender los fuegos artificiales si no funcionan correctamente. Como sugerir remójalos con agua y tíralos.

• No apunte los fuegos artificiales directamente hacia usted o hacia otros.

• No apunte ni arroje fuegos artificiales a una persona o una mascota.

• Para prevenir cualquier incendio, asegúrese de que los fuegos artificiales estén completamente apagados, para asegurarse de esto, rocíelos con suficiente agua.

• Asegúrese de que los fuegos artificiales sean legales en su área. Solo compren fuegos artificiales que sean legales y estén etiquetados para uso del consumidor.

• Los fuegos artificiales profesionales requieren un permiso especial del departamento de bomberos.

• No encienda fuegos artificiales en estado de sustancias tóxicas. (Alcohol o drogas recreativas).

Dispositivos PERMITIDOS.

Cone Fountains

Crackling Devices

Cylindrical Fountains

Flitter Sparklers

Illuminating Torches

Toy Smoke Devices

Wheels

Dispositivos NO PERMITIDO

Aerial Spinners

Helicopters

Mines

Missile-Type Rockets

Roman Candles

Shells

Stick-Type Rockets

Chasers

Firecrackers

Los cohetes tipo palo que tienen un tubo de menos de cinco octavos (5/8”) de pulgada de diámetro exterior y menos de tres y media (3 ½”) pulgadas de largo tampoco están permitidos. Así como los fuegos artificiales destinados a la venta al público que produzcan un efecto sonoro, distinto de un silbato, por una carga de más de ciento treinta (130 mg) miligramos de composición explosiva por disparo.