Invitan a tercera edición del Fire Fest en El Paso

EL PASO, Texas—El Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) invita a la comunidad a la tercera edición anual del Fire Fest.

El evento se llevará a cabo el sábado 19 de octubre de 2024 en Veterans Park, 5301 Salem Dr., de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Habrá música en vivo, actuaciones, camiones de comida, puestos vendedores locales, los calendarios de bomberos de Sun City Heroes, un desafío de habilidades de bomberos de la escuela secundaria, vacunas gratuitas contra la gripe, una campaña de donación de sangre Vitalant, What-A-Safe Kitchen presentada por Whataburger, mercado de agricultores locales, el aterrizaje del helicóptero EPFD STAR, mascotas locales y escuadrones de porristas, actividades para niños, lotería con temática de fuego con premios, demostraciones de los departamentos de bomberos de EPFD y del condado, y mucho más.

El evento es GRATUITO para el público.

Los socios del EPFD Fire Fest incluyen:

· Air Methods

· Horizon Fire Dept.

· YDSP Tribal Fire Dept.

· Sunland Park Fire Dept.

· Montana Vista Fire Dept.

· Socorro Fire Dept.

· West Valley Fire Dept.

· Ft. Bliss 1st Armored Division Band

· El Paso Police Department

· Parks & Recreation

· Office of Emergency Mgmt.

· Department of Public Health

· Environmental Services

· El Paso Animal Services

· Vitalant Blood Services

· BorderRAC

· Union Pacific HazMat Team

· Rio Grande Council of Governments

· Whataburger

· Equestrian Holistic Retreat for those Who Serve Us

· UTEP Spirit Operations

· Texas Joint Counterdrug Taskforce

· La Nube

· Drowning Prevention Coalition

· JoMarie N Me Acrylic Pours

· Texas Veterans Network- Combined Arms

· We Hike

· Vitanya Brain Performance

· Primerica

· Grand Canyon University

· Team Red, White, & Blue

· Emergence Health Network

· First Command Financial

· Amistad

· Alara Caring

· Meridian Medical & Associates

· Hospice El Paso

· Humana

· AT&T First Net