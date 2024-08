Invitan a participar en el “Tour de Tolerancia” del Museo del Holocausto en El Paso

EL PASO, Texas – El Museo del Holocausto en El Paso te invita a unirte a la Carrera contra el Odio y la Injusticia. Podrás participar en su Paseo en Bicicleta de 50K, Carrera/Caminata de 5K, Caminata Familiar de 1 milla o Caminata para Perros de 1 milla. Incluso puedes participar virtualmente.

Todos los participantes recibirán una camiseta y una bolsa de regalos. Además de participar en el desafío atlético podrás disfrutar de la comida y música.

El “Tour de Tolerancia” tiene como principal propósito educar a las comunidades sobre los peligros del odio, para inspirar a otros a tomar una posición contra la injusticia.

Todos los ingresos de la inscripción al evento apoyan directamente la misión del Museo y Centro de Estudios del Holocausto de El Paso de enseñar la historia del Holocausto para combatir los prejuicios, el fanatismo y la intolerancia.

A continuación, detalles de ubicación y fecha del evento:

Horario del evento: Domingo 18 de agosto

50K Hora de salida - 7:30 AM

5K Carrera/Caminata - 7:45 AM

Paseo familiar y paseo de perros - 8:00 AM

Lugar del evento:

Preparatoria Santa Teresa, Calle 100 Aeropuerto, Santa Teresa, NM

Entrega de paquetes:

Hora: Viernes, 16 de agosto, 11:00 AM - 4:00 PM / Sábado, 17 de agosto, 10:00 AM - 2:00 PM.

Inscripción en persona para todos los eventos disponibles en Recogida de Paquetes: 16-17 de agosto. No habrá inscripciones el día de la carrera.

Para más información e inscripciones: runsignup.com/tourdetolerance

La inscripción en línea para el Tour de Tolerance estará disponible hasta el 16 de agosto.