Fronteriza recrea los “outfits” de Barbie en honor al estreno de la esperada película

EL PASO, Texas- Falta sólo un día para que la ansiada película de Barbie llegue a las salas de cine y la fiebre rosa está por todas partes.

Hemos visto cómo la mercadotecnia se ha apoderado de miles y miles de productos marcados con la distinguida tipografía de la muñeca más famosa del mundo. Incluso, aquellos fanáticos y no tan fanáticos, han abarrotado las tiendas para conseguir ese outfit rosa y disfrutar del esperado filme.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Aquí en El Paso, tiendas como tiendas como GAP, H&M, Forever 21, Ross Dress for Less y muchas más no se quedan atrás ya que se han sumado a la tendencia y han recibido numerosos clientes que buscan ser parte del evento más fabuloso del verano.

Pero si hablamos de los verdaderos vestuarios de Barbie, Valeria Villalobos, una influencer fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, se lleva el primer lugar al recrear minuciosamente cada uno de las icónicas piezas que porta Margot Robbie en la película.

Desde el vestido rosa con cuadros, hasta el primer traje de baño que salió allá por 1956 en la feria de Nueva York con la creación de la muñeca.

Incluso, le da dado vida al famoso slogan de "Tú Puedes Ser lo que lo que Quieras Ser" convirtiéndose en toda una Barbie presidenta, deportista, vaquera y otros personajes. Todo gracias a sus precisos diseños.

Villalobos ha ganado el corazón de sus seguidores y ha logrado una gran popularidad por la creación de prendas y vestuarios de celebridades, personajes de películas e incluso, algunas piezas originales que se destacan por ser diseñadas con ropa de segunda mano y por su estilo único y muy brillante.

Durante todo el mes de julio, Villalobos ha dedicado su tiempo a elegir los vestuarios de la película y, sumando su talento e imaginación, ha logrado crear al menos 5 conjuntos sólo con observar las fotografías reveladas de largometraje.

Esta semana, la icónica muñeca tendrá su primera adaptación cinematográfica de acción real protagonizada por Margot Robbie en el papel de Barbie y Ryan Gosling como Ken, su compañero.

Aunque aún no se ha determinado el impacto del próximo estreno, muchos ya ansían la llegada del viernes para convertirse en Barbie y en Ken por unos minutos.

¿Y tú, ya tienes tu outfit para la película?