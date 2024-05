Fotoperiodista juarense gana el Premio Pulitzer con fotografía de la frontera

CIUDAD JUÁREZ, CHIH- Christian Torres Chávez, un fotoperiodista originario de Ciudad Juárez, fue acreedor del Premio Internacional de Periodismo Pulitzer en la categoría de fotografía, como parte de una serie del staff de fotografía de la agencia internacional The Associated Press (AP).

Christian Torres Chávez, quien actualmente forma parte del equipo de Norte Digital —un periódico digital local— ha destacado por su gran cobertura periodística en la frontera. Sin embargo, fue su participación en la agencia AP la que le valió la importante premiación.

Las 15 fotografías del trabajo ganador de AP fueron tomadas en América Latina y a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en Texas y California en un año en el que la inmigración era una de las historias más importantes del mundo.

Las conmovedoras imágenes narran la historia de personas migrantes y su arduo viaje hacia el norte desde Colombia hasta la frontera de los Estados Unidos.

En la serie, participaron los fotógrafos de AP Greg Bull, Eric Gay, Fernando Llano, Marco Ugarte y Eduardo Verdugo, y por los veteranos periodistas independientes de AP Christian Torres Chávez, Félix Márquez e Iván Valencia.

"Estas imágenes crudas y emotivas surgieron a través de la cobertura diaria de un momento histórico en múltiples países, documentando a los migrantes en cada paso de sus traicioneros viajes", dijo Julie Pace, vicepresidenta senior y editora ejecutiva de AP.

Una de las fotografías premiadas fue la capturada por Christian el pasado 29 de marzo de 2023, mientras se encontraba cubriendo la crisis migratoria en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

En la foto se muestra a un niño migrante que es pasado en los brazos de una persona a otra, para cruzar río Bravo que divide la frontera. Lo que representaría un símbolo de esperanza y de la dura realidad que se vive en América Latina con la persistencia y la incanzable búsqueda del llamado sueño americano.

Estados Unidos ha visto más de 10 millones de personas que llegaan a la frontera en los últimos cinco años, con personas que provienen distintos lugares como Venezuela, Cuba, Ecuador, Haití y países africanos, en contraste con épocas anteriores.

Sobre el Premio Pulitzer

En los últimos años del siglo XIX, Joseph Pulitzer se destacó como la encarnación misma del periodismo estadounidense.

Nacido en Hungría y una figura intensamente indomable, Pulitzer era el más hábil de los editores de periódicos; un apasionado cruzado contra el gobierno deshonesto; un competidor feroz, parecido a un halcón, que no rehuía el sensacionalismo en las luchas por la circulación; y un visionario que dotó ricamente a su profesión.

Por esta razón, los Premios Pulitzer son considerados uno de los galardones más importantes del periodismo a nivel mundial.

En periodismo, los principales periódicos, como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, han cosechado muchos de los premios, pero la junta también ha recurrido a menudo al trabajo realizado por periódicos pequeños y poco conocidos.