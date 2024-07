Eventos donde podrás celebrar el 4 de julio en El Paso

EL PASO, Texas – La ciudad tendrá una variedad de eventos donde podrás gozar de diferentes espectáculos de fuegos artificiales, comida deliciosa, bebidas y más.

Podrás pasar tiempo de calidad en familia o con tus amigos en este día de feriado.

Es importante recordar que es ilegal lanzar fuegos artificiales en los limites de la ciudad y el condado de El Paso, por lo que se recomienda mejor asistir a alguna de las fiestas organizadas por la ciudad.

La siguiente es la lista de los eventos con detalles de ubicación y horario:

• Pop Goes the Fort, 11388 Sergeant Major Boulevard, Fort Bliss, TX 79908, 4 – 9pm

Espectáculo de fuegos pirotécnicos y presentación de El Paso Symphony Orchestra

• 4th of July Extravaganza, 240 W Castellano, El Paso, TX 79912, 12pm – 7pm

Albercas, música en vivo, y bebidas especiales todo el día

• 4th of July Market and Firework Show, 750 Sunland Park Drive, El Paso, TX 79912, 5pm – 9pm

Música en vivo, espectáculo de fuegos artificiales, puestos de comida, y juegos

• 4th of July parade, El Paso, 501 Thunderbird Dr, El Paso, TX 79912, 10am – 2pm

Desfile en conmemoración del día de la independencia

• 4th of July Freedom, Food Trucks and Fireworks, 6900 Delta Drive, El Paso, TX 79905, 3pm – 11pm

Espectáculo de fuegos pirotécnicos, puestos de comida, música en vivo, y albercas

• July 4th Firework Show! Western Playland, 1249 Futurity Drive, Sundland Park, NM 88063, 4pm – 10pm

Espectáculo de fuegos artificiales

• 4th of July 2024 Parade, 820 NM-478, Anthony, NM 88021, 9am – 1pm

Desfile en conmemoración del día de la independencia

• July 4th BBQ Gathering! 900 Montana Ave, El Paso, TX 79902, 11am – 3pm

Carne asada y convivencia

• Cool Canyon Nights, 1500 McKelligon Canyon Dr, El Paso, TX, 6pm – 9pm

Presentaciones de música en vivo y bandas

• July 4th party, La Viña Winery, 4201 S. Hwy 28 Anthony NM 88021, 12pm – 7pm

Vino, música en vivo, puestos de comida y resbaladores de agua

• Independence Day firework spectacular presented by GECU. Southwest University Park, 1 Ballpark Plaza, El Paso, TX, 5:30 pm

Juego de beisbol y espectáculo de fuegos artificiales al concluir el partido

• Up and Running 4th of July 5K, 3233 N. Mesa, Ste. 205, El Paso, TX US 79902, 7am – 8am

Carrera en beneficio a “RUN EL Paso”