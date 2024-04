Con lluvia o sol: empresas de pueblos pequeños acogen a la multitud del eclipse el lunes

TEXAS - La última vez que un eclipse solar total pasó por esta ciudad de Texas, los caballos y los carritos llenaron las calles y el algodón se vendió a 9 centavos la libra. Casi 150 años después, una cosa no ha cambiado: la amenaza de las nubes que bloquean la vista.

Se pronostican cielos nublados para la maravilla cósmica del lunes en todo Texas, y ya se acumulan cazadores de eclipses para el deleite de las empresas de las pequeñas ciudades.

A medida que la luna cubra el sol, la oscuridad diurna seguirá un estrecho corredor: desde la costa del Pacífico de México hasta Texas y otros 14 estados hasta Maine y la franja oriental de Canadá. El mejor pronóstico de Estados Unidos: el norte de Nueva Inglaterra.

Al igual que otras comunidades en el camino de la totalidad, Waxahachie, a media hora en auto al sur de Dallas, está haciendo todo lo posible con un fin de semana lleno de conciertos y otras festividades.

Es el primer eclipse solar total de la región desde 1878. El próximo no se producirá hasta dentro de casi 300 años.

“Me siento muy afortunada de no tener que ir a ningún lado”, dijo el sábado Suzette Pylant del Museo del Condado de Ellis mientras daba la bienvenida a los visitantes de la ciudad para el eclipse. “Simplemente puedo mirar por la ventana, salir por la puerta y mirar hacia arriba”.

Ella está rezando para que el clima coopere, al igual que los propietarios de todas las tiendas agrupadas alrededor del histórico palacio de justicia hecho de arenisca roja y granito rosa en el centro de la ciudad. Se están preparando para recibir unos cientos de miles de visitantes durante los 4 minutos y 20 segundos del lunes, cerca del máximo de 4 minutos y 28 segundos en otras partes del camino.

The Oily Bar Soapery organizará un Bubble Blackout durante todo el fin de semana, con obsequios y jabones con temas de eclipse. Entre los jabones hechos a mano: “Luna”, “Solar Power”, “Madre Tierra” y “Hachie Eclipse of the Heart”.

Faltan siglos para el próximo, "así que pensamos que haríamos todo lo posible", explicó la propietaria Kalee Hume.

Nazir Moosa, propietario de Celebrity Cafe and Bakery, hizo una mueca cuando escuchó el informe meteorológico, pero señaló: “Es el tiempo. No puedes controlarlo”.

Al norte de Austin, los residentes del condado de Williamson esperan que el eclipse ponga el nuevo parque de la zona en el mapa. El parque del condado de River Ranch, que abrió sus puertas en julio en las afueras de la ciudad de Liberty Hill, está agotado y listo para albergar a cientos de personas el lunes.

"Todavía tiene ese olor a parque nuevo", dijo Sam Gibson, administrador asistente de la oficina del parque.

Stacie Kenyon invita a la gente a ver el eclipse desde su Main Street Marketplace en el corazón del centro histórico de Liberty Hill, y a escaparse dentro de la boutique si llueve.

"Teníamos muchas esperanzas, pero ahora con este clima es una especie de fastidio", dijo Kenyon. "Tendremos que esperar y ver."

In Waxahachie, there’s a sense of deja vu around the town of 45,000 residents.

Una pancarta en la ventana frontal del museo, que mostraba titulares de periódicos del eclipse del 29 de julio de 1878, detallaba los cielos nublados durante toda la mañana. Pero esa tarde, justo antes de que la Luna se alineara entre el Sol y la Tierra, el cielo se aclaró.

Ed Yuhara, de visita desde Campbell, California, estudió los patrones climáticos antes de establecerse en el norte de Texas para ver el eclipse con su esposa, Paula, y algunos amigos. “Resulta que será exactamente lo contrario”, dijo mientras recorría el museo.

Estuvo en Oregón para presenciar el eclipse solar del “anillo de fuego” de octubre, pero lo interrumpió la lluvia.

Llueva o haga sol, los Yuhara y su amiga Liz Gibbons planean celebrar. "Es una experiencia visual y física y a mi edad, que tengo 75 años, nunca volveré a ver uno", dijo Gibbons.

La totalidad no volverá a extenderse por Estados Unidos de esta manera hasta 2045, evitando casi todo Texas.

“Simplemente me deja boquiabierto”, dijo Moosa mientras servía el desayuno a una gran multitud. "Las habitaciones del hotel están reservadas y todo lo demás… son muy buenas noticias para Waxahachie".