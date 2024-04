Cómo proteger a tu mascota del eclipse solar, aquí algunos consejos

EL PASO, Texas- El eclipse solar 2024 está por suceder el 8 de abril y sin duda es uno de los eventos astronómicos más importantes del año, sin embargo, es esencial recordar que nuestras mascotas también pueden ser afectados por este fenómeno.

Expertos en Best Friends Animal Society señalan que los perros y gatos pueden sufrir de ansiedad y desorientarse así como experimentar cambios de comportamiento debido a las alteraciones de la luz.

“Los animales pueden ser excepcionalmente sensibles a los cambios ambientales, como las tormentas eléctricas o las lunas llenas. Durante un eclipse solar, los animales pueden desorientarse o confundirse debido a los cambios repentinos de luz dependiendo de dónde se encuentren en relación con el camino de la totalidad,” dijo la Doctora Colleen Guilfoyle, veterinaria de Best Friends Animal Society.

“Es posible que asocien este cambio de luz con una tormenta", agregó.

A continuación, se enlistan consejos para mantener a tus mascotas lo más seguras posible:

• Si te preocupa que tus mascotas miren accidentalmente el sol, es recomendable mantenerlas adentro durante el evento para minimizar cualquier riesgo.

• Los perros y gatos normalmente evitan mirar fijamente al sol debido a sus instintos naturales, pero aun así es importante no animarlos a mirar el eclipse, ya que no lo entenderán y hacerlo sin protección ocular podría dañar sus ojos.

• Si tu mascota ha mostrado previamente signos de estrés, consulta con tu veterinario de cómo controlar su ansiedad. Esto podría implicar el uso de suplementos, feromonas o medicamentos para garantizar que tengan una experiencia cómoda durante el eclipse.

• Si la oscuridad durante el evento hace que tu mascota duerma más de lo normal, permítale hacerlo, ya que uno de los beneficios de ser una mascota es la posibilidad de tomar una siesta cuando lo desees.

• Si asistes a un evento para observar la elipse con tu mascota, recuerda de mantenerlos seguros entre las multitudes. Como nuestras mascotas no ven el sol, no es necesario que usen gafas para eclipses.

• Asegúrate de que tengan un microchip y que la información registrada en el microchip esté actualizada.

Para más información, visita salvaunamascota.org

*Best Friends mide la capacidad de salvar vidas en los albergues con una métrica llamada “nivel de salvamento”. Un nivel de salvamento del 90 por ciento es el punto de referencia reconocido a nivel nacional para considerarse “no kill”, teniendo en cuenta que aproximadamente el 10 por ciento de las mascotas que ingresan a los albergues tienen circunstancias médicas o de comportamiento que justifican una eutanasia humanitaria en lugar de sacrificarlas por otras razones, como falta de espacio.

Información sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos.

Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 400,000.

