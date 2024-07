Comienza temporada de Kermeses en El Paso: aquí el calendario 2024

EL PASO, Texas – Ya empezó la temporada de kermés en la frontera, donde podrás disfrutar de gorditas, enchiladas, aguas frescas y más.

Acompaña a tu comunidad y diviértete con tu familia y amigos. El siguiente es el calendario oficial con detalles de la ubicación y fechas:



• St. John Paul II, 518 Gallagher: 6 de julio

• St. Ignacious, 408 Park: 26 - 28 de julio

• St. Paul the Apostle, 7424 Mimosa: 27 y 28 de julio

• Little Flower, 171 Polo Inn: 2 - 4 de agosto

• Our Lady of the Light, 4700 Delta: 2 - 4 de agosto

• San Lorenzo, Clint: 9 - 11 de agosto

• St. Mark's, 11700 Pebble Hills: 30 de agosto - 1 de septiembre

• St. Anthony Seminary, 4601 Hastings: 31 de agosto - 2 de septiembre

• Holy Spirit, 14600 Horizon Blvd: 6 - 8 de septiembre

• San Juan Diego, 14520 Montana Ave: 6 – 8 de septiembre

• San Pedro Maldonado, 3000 Tim Foster St: 13 – 14 de septiembre

• Santa Rosa de Lima, 620 E 4th St, Pecos, TX: 13 – 15 de septiembre

• St. Patrick, 7065 2nd Ave, Canutillo, TX: 14 y 15 de septiembre

• Corpus Christi, 9205 North Loop: 20 - 22 de septiembre

• San Judas Tadeo, 4006 Hidden Way: 21-22 de septiembre

• Christ the Savior, 5301 Wadsworth Ave: 21 - 22 de septiembre

• Our Lady of Fatima, 308 Almond St, Van Horn, TX: 21 de septiembre 3pm – 12am

• La Purisima, 328 South Nevarez Road, Socorro, TX: 27 de septiembre (6pm-12am), 28 de septiembre (2pm-12am), 29 de septiembre (1pm-12am)

• St Raphael Church, 2301 Zanzibar Rd: 27 de septiembre (6pm-11pm) y 28 de septiembre (12pm-11pm)

• Our Lady of Sorrows, 7712 S. Rosedale: 28 y 29 de septiembre

• Our Lady of The Valley, 8600 Winchester: 4 - 5 de octubre

• St. Pius, 1050 N. Clark: 4 - 6 de octubre

• Cathedral High School, 1309 N Stanton St: 11 – 13 de octubre

• San Antonio, 503 Hunter: 19 de octubre (1pm-11pm)