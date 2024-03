CBP da recomendaciones para pascua y semana santa: esto es lo que no puedes cruzar

EL PASO, Texas — La semana previa a la Pascua es tradicionalmente uno de los períodos más concurridos para los viajes transfronterizos en el área de El Paso.

Un elemento común que los oficiales de CBP encuentran durante la temporada de Pascua son los cascarones (cáscaras de huevo rellenas de confeti).

Están restringidos a cantidades de 12 por pasajero y pueden estar decoradas, grabadas o pintadas, pero deben estar limpias, secas y libres de cualquier residuo de huevo.

Los especialistas en agricultura de CBP también se encontrarán ocasionalmente con viajeros que intentan importar pollitos y patitos orientales.

Está prohibida la importación de estas y todas las razas de aves vivas, y los animales serán incautados y entregados al Departamento de Agricultura, Servicios Veterinarios o al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de losEstados Unidos para su eliminación.

Los especialistas en agricultura de CBP continúan cumpliendo con la misión agrícola de CBP al excluir plagas y enfermedades dañinas para que no se establezcan en los EE. UU.

Para evitar posibles retrasos o multas debido a los viajeros que traen artículos agrícolas prohibidos / restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje para consultar la guía Know Before You Go.

Lo mejor es declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero para evitar sanciones. Si un artículo se declara pero se considera prohibido, puede abandonarse sin consecuencias.

CBP también recuerda a los viajeros que pueden utilizar la aplicación móvil CBPOne para acelerar el proceso de permiso de viaje I-94 si su viaje los lleva más allá de la zona fronteriza.

Aquellos que tengan la intención de viajar más allá de la zona fronteriza inmediata deben descargar CBPOne en sus dispositivos móviles. A continuación, pueden solicitar un permiso I-94, pagar e imprimir su permiso, ver su historial de viajes y entregar su permiso una vez finalizado el viaje.

"La utilización de la tecnología hará que el proceso de permisos I-94 sea más eficiente para todas las partes", dijo el Director de Operaciones de Campo de El Paso, Héctor Mancha.

"Los viajeros que utilizan este recurso pueden ingresar toda su información antes de su llegada y luego informar directamente a los oficiales primarios de CBP para el paso final del proceso", aseguró.

El viajero ya no tendrá que esperar en largas filas en la oficina de permisos de CBP, ahora puede usar la aplicación CBPOne y presentarse directamente para ingresar. La aplicación móvil CBPOne está disponible para la mayoría de los dispositivos a través de las tiendas de aplicaciones para usuarios de Apple y Android.

Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que traigan un documento que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés), como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del Programa de Viajero Confiable, una Licencia de Conducir Mejorada o una Tarjeta Tribal Mejorada, cuando vuelvan a ingresar a los Estados Unidos y deben estar preparados para presentar un documento que cumpla con la WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza.

CBP alienta a todos los viajeros a tener sus documentos de entrada que cumplen con la WHTI en la mano cuando se acerquen a las cabinas de inspección primaria y a declarar todos los artículos agrícolas, licores y moneda o instrumentos monetarios que superen los $ 10,000.

"La Semana Santa siempre es un período ocupado, por lo que los viajeros deben tomar todas las medidas necesarias para prepararse para su entrada, incluyendo la incorporación de tiempo adicional en sus planes de cruce", dijo Mancha.