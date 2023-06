Calor Extremo: activan centros de enfriamiento para la comunidad de El Paso

EL PASO, Texas — Con temperaturas de tres dígitos pronosticadas para la próxima semana, la Ciudad de El Paso y la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) activaron los centros de enfriamiento de la comunidad.

Los centros de enfriamiento proporcionan un ambiente interior, con aire acondicionado, para que los residentes visiten y se refresquen durante todo el día y son una colaboración entre la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso, los Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso, las Bibliotecas Públicas y el Grupo de Trabajo sobre Clima Extremo.

Los siguientes centros de enfriamiento gratuitos están disponibles de domingo a lunes de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; Martes a jueves de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; y de viernes a sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Estos son los centros de enfriamiento:

Centro Recreativo Galatzan (700 E. 7º)

Centro Recreativo Marty Robbins (11620 Vista del Sol)

Centro Comunitario Valle Bajo (7380 Alameda)

Centro Deportivo Nations Tobin (4435 Maxwell)

Centro Deportivo Chalio Acosta (Delta 4321)

La comunidad también puede visitar cualquiera de nuestras bibliotecas públicas de la ciudad que están abiertas los sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de martes a jueves de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los viernes de 1:00 a 6:00 p.m.:

Biblioteca Armijo (620 E. 7ª)

Clardy Fox (5515 Robert Alva)

Esperanza Moreno (12480 Pebble Hills)

Irving Schwartz (1865 Dean Martin)

Jose Cisneros/Cielo Vista (1300 Hawkins)

Juez Márquez (610 N. Yarbrough)

Parque Memorial (3200 Cobre)

Richard Burges (9600 Dyer Ste.

Sergio Troncoso (9321 Alameda)

Westside (125 Belvidere)

Los residentes que requieren asistencia fuera del horario de atención / durante la noche pueden marcar 311 para recibir información sobre nuestros socios de la red de refugios.

Para obtener más información sobre la seguridad térmica, visite ElPasoReady.org/Extreme-Heat