Ahora puedes disfrutar de COZI TV en el canal 48.4 en El Paso

EL PASO, Texas- Un nuevo canal se une a la familia de Telemundo 48 KTDO para brindarte horas de entretenimiento a todas horas.

COZI TV es una cadena nacional de NBCUniversal Local que ofrece una programación de 24 horas de los mejores programas de televisión de todos los tiempos y favoritos de la cultura pop, con un bloque de horario estelar de éxitos de comedia recientes.

Las comedias de situación icónicas de COZI TV incluyen Frasier, Roseanne, The Office, Will & Grace y The Nanny. Entre las muchas dramas y series de acción se encuentran Columbo, Murder, She Wrote y Little House on the Prairie.

La cadena se lanzó el 1 de enero de 2013 como uno de los canales de multidifusión de las estaciones de televisión propiedad de NBCUniversal Local y ahora está disponible en todo el país.

Para obtener más información sobre COZI TV, visite COZITV.com.