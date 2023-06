La razón por la que Biden ha evitado hablar sobre el caso contra Trump

WASHINGTON DC - Es raro que un mandatario del mundo libre guarde silencio, pero es evidente que el presidente Joe Biden ha resuelto decir lo menos posible sobre la acusación presentada contra su predecesor Donald Trump por la justicia federal.

La Casa Blanca esquiva las preguntas al respecto. Su campaña no las responde. Y Biden mismo no quiere tener nada que ver con ello.

“No tengo nada que decir sobre lo sucedido”, dijo a la prensa el viernes 9 de junio en Rocky Mount, Carolina del Norte.

Esta reticencia refleja la situación precaria y sin precedentes en que se encuentra Biden: así como Trump es el primer expresidente acusado de un crimen federal, Biden es el primer presidente cuyo gobierno ha acusado a su principal rival político.

Aunque de ninguna manera fue imprevista, la acusación a Trump fue un nuevo recordatorio para los seguidores de Biden de que el presidente no quiere hacer declaraciones que lo introduzcan en el drama. Se precave de dar combustible a los intentos de Trump y sus aliados de presentar al Departamento de Justicia como impulsor de una persecución política.

Eric Dezenhall, consultor de comunicaciones en tiempos de crisis, dijo que Biden ha optado por la prudencia.

“Ciertas posiciones uno las toma, no porque sean persuasivas sino porque son las menos dañinas”, dijo. “Cualquier sílaba que pronuncien Biden o el equipo de la Casa Blanca será utilizada en la corte y para validar políticamente la versión de la cacería de brujas”.

Una de las promesas de campaña centrales de Biden fue restaurar la independencia del Departamento de Justicia. Ahora quiere reforzar ese principio como cuestión tanto política como práctica.

“Jamás, ni una sola vez, le he insinuado al Departamento de Justicia qué debe hacer o no hacer, con respecto a presentar una acusación o no presentar una acusación”, dijo Biden el jueves. “Soy honesto”.

Horas después, dijo la Casa Blanca, el presidente se enteró de los 37 cargos criminales presentados contra Trump por un jurado de instrucción en Miami a través de la cobertura periodística del anuncio de Trump de su convocatoria a presentarse el martes.

Preguntado el viernes si había hablado con el secretario de Justicia, Merrick Garland, sobre el caso, Biden dio una respuesta lacónica.

“No he hablado con él sobre nada”, dijo a la prensa. “No hablaré con él”.