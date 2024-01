TPS para venezolanos: paso a paso lo que debes hacer tras anuncio del gobierno

El gobierno de Estados Unidos anunció el año pasado la extensión, expansión y redesignación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses más, a partir del 3 de marzo de 2024, y este miércoles 10 de enero comienza el período de reinscripción.

Los beneficiarios existentes de TPS tienen hasta el 10 de marzo para inscribirse de acuerdo con las fechas publicadas por el Registro Federal de EEUU y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

En esta oportunidad se modificó la fecha límite de permanencia en EEUU hasta el 31 de julio de este año (2023) para quienes deseen solicitar el beneficio.

De esta manera se permite que más personas puedan aspirar al TPS. Se estima que 472,000 venezolanos en EEUU puedan optar a la protección para permanecer legalmente en EEUU.

Los solicitantes de TPS deben demostrar que han estado residiendo continuamente en Estados Unidos hasta el 31 de julio de 2023.

Aquellos que llegaron a EEUU después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para esa protección y, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, podrían ser expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse.

FECHAS CLAVE

De acuerdo con el Registro Federal, así quedaron establecidas las fechas y los criterios para quienes desean inscribirse por primera vez o reinscribirse.

Ampliación de Designación de Venezuela para TPS: La extensión de 18 meses comienza el 11 de marzo de 2024 y permanecerá vigente por 18 meses, finalizando el 10 de septiembre de 2025. La extensión afecta a los beneficiarios existentes del TPS y a aquellos que presentaron solicitudes iniciales del TPS vigente para Venezuela desde 2021 y que estaban pendientes hasta este momento.

Reinscripción: El período de reinscripción de 60 días para los beneficiarios existentes bajo el TPS Venezuela 2021 se extiende desde el 10 de enero de 2024 hasta el 10 de marzo de 2024. De acuerdo con el documento del Registro Federal, es importante que los inscritos se vuelvan a registrar oportunamente durante el período de registro y no esperen hasta que expire su Documento de Autorización de Empleo (EAD). Retrasar la reinscripción podría resultar en lagunas en su documentación de autorización de empleo, explica el documento.

Redesignación de Venezuela para TPS (Venezuela 2023): La redesignación de 18 meses de Venezuela para el TPS comienza este 3 de octubre de 2023 y permanecerá en vigor durante 18 meses, finalizando el 2 de abril de 2025. La redesignación afecta a posibles solicitantes por primera vez y a otras personas que actualmente no tienen TPS.

Registro por primera vez: El período de registro inicial para nuevos solicitantes bajo la redesignación del TPS Venezuela 2023 comienza hoy, 3 de octubre de 2023 y permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2025.

¿QUIÉNES DEBEN REGISTRARSE?

USCIS explica en su página web que si actualmente tiene TPS bajo la designación de Venezuela 2021, debe volver a registrarse durante el período de reinscripción de 60 días que se extiende desde el 10 de enero de 2024 hasta el 10 de marzo de 2024.

Si ya solicitó el TPS bajo la designación de Venezuela 2021, pero su solicitud aún estaba pendiente el 3 de octubre de 2023, no necesita presentar una nueva solicitud para volver a registrarse. Si se aprueba el Formulario I-821 pendiente, USCIS aclara que se otorgará el TPS hasta el 10 de septiembre de 2025.

¿QUÉ ES EL TPS?

El TPS o Estatus de Protección Temporal, como su nombre lo indica, es un beneficio migratorio que se otorga de manera temporal. De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede designar a un país extranjero al Estatus de Protección Temporal (TPS) debido a condiciones en dicho país que impiden a los ciudadanos regresar temporalmente de manera segura, tal como lo señaló este miércoles Mayorkas.

USCIS puede otorgar TPS a los nacionales elegibles de ciertos países (o partes de estos) que ya están en Estados Unidos. Las personas elegibles que no tienen nacionalidad y cuya última residencia fue el país designado, también podrían obtener TPS.

El secretario de DHS podría designar un país al TPS debido a las siguientes condiciones temporales:

Conflicto armado en curso (tal como una guerra civil)

Un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia

Otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

Entre los beneficios, que explica USCIS en su página web, están que los ciudadanos de los países designados no serán removidos de Estados Unidos, además pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD), pueden obtener una autorización de viaje y una vez se le conceda TPS, tampoco podrá ser detenida por DHS debido a su estatus migratorio en Estados Unidos.

El TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio, aclara USCIS.

Hablamos con un abogado de inmigración, quien lo explica en detalle.

CÓMO SOLICITAR EL TPS

De acuerdo con los criterios generales publicados en USCIS, si va a solicitar el TPS debe presentar el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, en línea en la página de USCIS.

Al presentar una solicitud de TPS inicial o al reinscribirse al TPS, también puede solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) mediante un Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo completado, en línea, junto con su Formulario I-821.

Si está realizando su solicitud inicial de TPS, debe presentar:

Evidencia de identidad y nacionalidad

Evidencia de fecha de entrada a EEUU

Evidencia de residencia continua.

Cualquier documento que no esté en inglés debe ir acompañado de su traducción completa al inglés.

El costo del trámite varía dependiendo de la edad del solicitante y el proceso que quiera hacer. Aquí los detalles:

Proceso Edad del solicitante Tarifa del Formulario I-821 Servicios biométricos Tarifa del Formulario I-765 Total Solicitud inicial y permiso de trabajo Menor de 14 años $50 $0 $0 $50 Entre 14 y 65 años $50 $85 $410 $545 Mayor de 66 años $50 $85 $0 $135 Solicitud inicial sin permiso de trabajo Menor de 14 años $50 $0 No aplica $50 Mayor de 14 años $50 $85 No aplica $135 Reinscripción al TPS y permiso de trabajo Menor de 14 años $0 $0 $410 $410 Mayor de 14 años $0 $85 $410 $495 Reinscripción al TPS sin permiso de trabajo Menor de 14 años $0 $0 No aplica $0 Mayor de 14 años $0 $85 No aplica $85

¿QUIÉNES NO PUEDEN OPTAR AL TPS?

Aquellos que llegaron a EEUU después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para esa protección. De acuerdo con lo publicado por USCIS, no son elegibles para esta protección temporal, quienes hayan sido condenados por cualquier delito grave o dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos; quienes hayan sido declarados inadmisibles como inmigrantes por motivos penales y otros relacionados con la seguridad. Están sujetos a cualquiera de las prohibiciones obligatorias de asilo. Estos incluyen, entre otros, participar en la persecución de otro individuo o participar o incitar a actividades terroristas.

No cumplir con los requisitos de presencia física continua y residencia continua en Estados Unidos es otro de los criterios para no ser elegibles, al igual que no haber cumplido con el registro inicial de TPS en las fechas establecidas o si se le concedió el TPS, pero no volvió a registrase en las fechas establecidas, sin poder justificar una buena causa.

Para más detalles debe visitar la página de USCIS con la información del TPS para venezolanos.