Esto es lo que estará cerrado en El Paso por el día feriado de Juneteenth

EL PASO, Texas—Todas las oficinas administrativas de la Ciudad de El Paso están hoy miércoles 19 de junio en conmemoración de Juneteenth. Las oficinas administrativas reanudarán sus actividades el jueves 20 de junio.

Juneteenth, también conocido como Día de la Libertad, Día del Jubileo o Día de la Emancipación, celebra el día en que los esclavos de Texas se enteraron de su libertad, dos años y medio después de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación en 1863.

Se recolectará la basura residencial y el reciclaje en horario regular.

Servicios y operaciones de la ciudad para el miércoles 19 de junio:

CERRADO / SIN SERVICIO

• Clínicas comunitarias, Programa de exención de Medicaid, oficinas de WIC

• Oficinas de Tribunales Municipales/Fianzas

• Museo de Arqueología, Museo de Arte y Museo de Historia

• Bibliotecas Públicas

• Clínica Dental Rawlings

• Centros Recreativos, Centros para Personas Mayores y Centros Acuáticos

• Prevención y vigilancia de las ETS y el VIH

• Departamento de Salud Pública

• Oficina de Taxes

ABIERTO / SERVICIO

• Zoológico y Jardín Botánico de El Paso: 9 a.m. a 3 p.m.

• Servicios para animales:

• Refugio principal (5001 Fred Wilson): 11 a.m. a 2 p.m.

• Tails at the Times (501 E. Mills): desde el mediodía hasta las 2 p.m.

• Mission Valley (9068 Socorro): del mediodía a las 2 p.m.

• Sun Metro (servicios de tranvía, fijo y paratránsito): horario de servicio regular

• El Paso Water Parks

• Todos los parques de la ciudad: de 10 a.m. a 8 p.m.



La ciudad ha conmemorado y continuará conmemorando Juneteenth durante todo el mes con varios eventos comunitarios. Para obtener una lista de los eventos de Juneteenth, visite https://www.elpasotexas.gov/Juneteenth/ .