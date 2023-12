“Estamos en un punto de quiebre”: congresista de Texas aborda la crisis migratoria en la frontera

EL PASO, Texas- El Congresista de Texas Tony Gonzáles realizó una conferencia de prensa el jueves por la mañana para abordar la crisis migratoria que ocurre en la frontera, especialmente en Eagle Pass y El Paso.

El congresista Gonzáles dijo que se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza y personal de Aduanas y Protección Fronteriza para visitar el Puente Internacional Paso del Norte y observar la situación.

"El Paso ha sido afectado al igual que otros lugares, y sé que en las noticias Eagle Pass y Arizona están recibiendo mucha atención. En los últimos días, ha habido entre 1,200 y 1,500 personas que han cruzado ilegalmente. En este momento hay 4.500 personas detenidas en el centro blando que tiene una capacidad para 2.500", dijo Gonzáles.

Aseguró que se han enviado recursos de El Paso para abordar la crisis en Eagle Pass y que camiones con personas migrantes serán enviados a esta región para aliviar el flujo migratorio en esa región.

Asimismo, el congresista dijo que es importante que las operaciones ferroviarias permanezcan en pie.

"También me preocupan los tiempos de espera, ahora mismo el tiempo de espera aquí en El Paso es de tres horas, pero podría aumentar a cuatro. En Eagle Pass, hablé con una mujer que había estado esperando en la fila durante 15 horas". dijo González. "No quiero ver lo que está pasando en otras áreas, aquí en El Paso".

"Estamos en un punto de quiebre, ya hemos superado un punto de quiebre. Se acabaron las acusaciones, siempre es culpa de otros. Ya basta de eso", afirmó.

Dijo que la solución es enviar jueces de inmigración a la frontera y lograr que los casos de asilo se escuchen en días y no en años.

"Si alguien no reúne los requisitos para recibir asilo, debería ser devuelto a su país de origen", afirmó.

"No todos los que vienen son buenos y me preocupa nuestra comunidad. El Paso es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos y no quiero que eso cambie", finalizó.