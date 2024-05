“No mires hacia abajo, no te caigas y no mueras”: el mantra de un slackliner

En un impactante video grabado este fin de semana, se ve a un slackliner caminando a 80 pies entre dos torres llenas de graffiti, en Oceanwide Plaza Development, en el centro de Los Ángeles.

Ben Schneider dijo que es un artista. Caminó en slackline el domingo por la mañana entre unas torres de más de 40 pisos y a más de 500 pies de altura.

"Quería crear la obra de arte más grande que Los Ángeles haya visto jamás", dijo Schneider.

El truco de Schneider es el último problema que ha tenido Oceanwide Plaza. En 2019, la obra se detuvo cuando el constructor chino se quedó sin dinero. En los últimos meses, el complejo abandonado fue noticia nacional después de que grafiteros dibujaran en docenas de pisos de las tres torres abandonadas.

Después del graffiti, en el complejo ha habido saltadores base y ahora también slackliners. Schneider dijo que utilizó un arnés de seguridad en caso de que se cayera y que usaron un dron y un hilo de pescar para ayudar a volar el slackline de una torre a la otra.

Schneider dijo que entró al complejo Oceanwide el sábado por la noche y caminó el domingo por la mañana.

"Lo único que pasaba por mi mente mientras caminaba era más o menos: 'No mires hacia abajo, no te caigas y no mueras'", dijo Schneider. “Hay camiones de bomberos debajo de mí, hay agentes de policía, todos estaban abajo. No subieron ni hicieron nada, supongo que simplemente estaban mirando desde abajo”.

“Lo hicimos seis o siete veces y pensamos: 'Bueno, probablemente nos arrestarán muy pronto, salgamos antes de que la policía nos arreste'”, dijo Schneider.

Pudo escapar sin ser atrapado por la policía de Los Ángeles.

“Pasaron al Departamento de Policía de Los Ángeles. Subieron las escaleras e hicieron lo que hicieron”, dijo el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Kevin De Leon.

En febrero, De León y el resto del Concejo Municipal de Los Ángeles aprobaron por unanimidad más de $1 millón para construir una cerca alrededor de la propiedad. LAPD todavía rodea el sitio las 24 horas del día. De León dijo que siempre supo que la valla no mantendría a todos fuera, pero duda en gastar más dinero de los contribuyentes o recursos del LAPD en las torres abandonadas.

“La policía de Los Ángeles, nuestra agencia policial, no son los guardias de seguridad de este desarrollador privado que fracasó”, dijo De León. "No estoy seguro de invertir más dólares o centavos en esto".

Nick Sozonov grabó un vídeo con un dron de algunas de las peligrosas acrobacias. Dijo que la policía de Los Ángeles simplemente tardó en responder.

"Están todos en sus teléfonos, distraídos la mayor parte del tiempo, sin hacer ningún esfuerzo por venir rápido cuando ven que algo sucede", dijo Sozonov.

Si pasa hoy por el complejo Oceanwide, verá que el slackline todavía está en su lugar.

Schneider siente que dejó su huella en estas torres supuestamente seguras.

"Cada vez que conduzco por la autopista digo 'Oye, caminé por ahí".

