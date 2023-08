Autoridades: entra a la fuerza a la casa de la vecina, la mata y balea a dos de sus nietas

Un hombre de Springfield, Massachusetts, entró a la fuerza en la casa de su vecina, disparándole y matándola, y le disparó a sus nietas, dejando a una de ellas en estado crítico, antes de dispararse a sí mismo, dijeron las autoridades el martes.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Hampden proporcionó la actualización el martes, un día después de que dicen que Víctor Nieves, de 34 años, entró a la fuerza por la puerta principal del apartamento de su vecina en la casa multifamiliar que compartían y le disparó a la familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

La vecina, identificada como Kim Fairbanks, de 52 años, y un perro murieron. Dos niñas, de 12 y 10 años, también recibieron disparos. La niña de 10 años fue trasladada en avión al Boston Children's Hospital, donde permanece en estado crítico. La de 12 años se encuentra en el Centro Médico Baystate en condición estable.

Su hermano menor, de 5 años, resultó físicamente ileso. Los tres niños son nietos de Fairbanks, dijo el fiscal de distrito.

Los fiscales dicen que Nieves sufrió una herida autoinfligida después de cometer la violencia contra la familia. Los investigadores no ofrecieron un motivo potencial para el tiroteo.

El fiscal de distrito Anthony D. Gulluni dijo el lunes que los investigadores no creen que esto haya sido un acto aleatorio y que no existe una amenaza mayor para el público. El martes agregó: "Este es inequívocamente uno de los actos más atroces y cobardes de los que he tenido que ser testigo como fiscal de distrito. Mi corazón está con los padres de estos niños y la familia y los seres queridos de la Sra. Fairbanks. Como investigadores, haremos todo lo posible para apoyar a esta familia a medida que avanzamos y cerramos la investigación criminal”.

La policía dijo que la mayoría de los oficiales no han experimentado una escena como esta en toda su carrera.