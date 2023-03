Trump dice que las ”filtraciones ilegales” indican que será arrestado el martes

Donald Trump dijo en una publicación en las redes sociales que espera ser arrestado el martes, mientras un fiscal de Nueva York estudia cargos caso que examina el pago de dinero por silencio a mujeres que alegaron encuentros sexuales con el ex presidente.

Trump dijo en un post en su red social Truth a primera hora del sábado que "filtraciones ilegales" de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan indican que "EL CANDIDATO REPUBLICANO MÁS LEJOS Y EX PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SERÁ ARRESTADO EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA."

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Cabe resaltar que Trump no ha dicho en su tuit que ha sido informado de los cargos. Tampoco lo ha sugerido ninguno de sus aliados.

Los mensajes dejados el sábado en la oficina del fiscal del distrito no fueron devueltos inmediatamente. Los representantes de Trump no respondieron inmediatamente a las llamadas para hacer comentarios.

Trump no dio detalles en las redes sociales sobre cómo se enteró de la esperada detención. En sus publicaciones, repitió sus mentiras de que las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden fueron robadas e instó a sus seguidores a "¡PROTESTAR, RECUPERAR NUESTRA NACIÓN!" Ese lenguaje evocó el mensaje del entonces presidente que precedió a los disturbios en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

Las fuerzas del orden en Nueva York han estado haciendo preparativos de seguridad ante la posibilidad de que Trump pueda ser acusado.

El abogado del exmandatario dijo que no fue citado y que no está obligado a presentarse en la corte. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.

No se ha anunciado públicamente ningún plazo para el trabajo secreto del gran jurado en el caso, incluida cualquier posible votación sobre si acusar o no al ex presidente.

La publicación de Trump se hace eco de otra realizada el verano pasado cuando dio la noticia en Truth Socia de que el FBI estaba registrando su casa como parte de una investigación sobre el posible manejo indebido de documentos clasificados.

El gran jurado de Manhattan ha estado escuchando a testigos, incluido el exabogado de Trump Michael Cohen, quien dice que orquestó pagos en 2016 a dos mujeres para silenciarlas sobre encuentros sexuales que dijeron haber tenido con Trump una década antes.

Trump niega que se produjeran los encuentros, dice que no hizo nada malo y ha tachado la investigación de "caza de brujas" de una fiscal demócrata empeñada en sabotear la campaña presidencial del republicano en 2024.

Al parecer, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado examinando si se infringió alguna ley estatal en relación con los pagos o la forma en que la empresa de Trump compensó a Cohen por su trabajo para mantener en silencio las acusaciones de las mujeres.

Daniels y al menos dos ex asesoras de Trump -la ex asesora política Kellyanne Conway y la ex portavoz Hope Hicks- están entre los testigos que se han reunido con los fiscales en las últimas semanas.

Cohen ha dicho que, por indicación de Trump, organizó pagos por un total de $280,000 a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal.

Según Cohen, los pagos eran para comprar su silencio sobre Trump, que entonces estaba en plena campaña de su primera presidencia.